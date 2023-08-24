FIBA World Cup 2023: Bawa Skuad Muda, Timnas Iran Harapkan Hasil Maksimal

JAKARTA - Timnas Basket Iran membawa skuad muda ke FIBA World Cup 2023. Meski demikian, pelatih Hakan Demir, yakin para pemainnya bisa bersaing dan meraih hasil maksimal.

Hal itu diungkapkan Demir dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Kamis (24/8/2023). Dia yakin anak buahnya bakal berjuang bersama hingga titik darah penghabisan.

"Kami mengubah beberapa generasi. Mereka telah berlatih selama 2,5 bulan dengan keras dan pastinya kami akan berusaha dan kerja keras untuk sekuat dan sebaik yang kami mampu. Saya senang bekerja dengan grup ini, karena mereka datang dan bermain di lapangan. Mereka tetap bersama dan berjuang hingga akhir pertandingan," kata Demir.

Demir meyakini jika pasukan muda Iran telah mencapai level papan atas dunia. Namun, menurutnya mereka masih membutuhkan lebih banyak pengalaman bermain bersama.

"Mereka butuh lebih mengembangkan diri sebagai tim lagi, belajar lebih banyak dari para pemain berpengalaman. Tapi kami percaya diri," ujar pelatih asal Turki itu.

Kapten Timnas Iran, Ahmed Hadadi, juga optimis dengan skuad muda Iran karena menurutnya mereka bakal bersinar di masa delan. Dengan kekuatan baru dan persiapan 2,5 bulan, dirinya berharap mereka punya hasil bagus di Piala Dunia Bola Basket tahun ini.

"Saya percaya dengan skuad muda ini. Mereka adalah masa depan bagi Timnas Iran," ucap Hadadi.