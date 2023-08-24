Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Panitia Sediakan Shuttle Bus, Penonton FIBA World Cup 2023 Diimbau Tidak Bawa Kendaraan Pribadi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:17 WIB
Panitia Sediakan Shuttle Bus, Penonton FIBA World Cup 2023 Diimbau Tidak Bawa Kendaraan Pribadi
FIBA World Cup 2023 siap digelar di Indonesia Arena mulai Jumat 25 Agustus (Foto: Instagram/@iblindonesia)
A
A
A

JAKARTA - FIBA World Cup 2023 akan dimulai pada Jumat 25 Agustus 2023 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Penonton diimbau untuk tidak membawa kendaraan pribadi saat gelaran itu berlangsung.

Panitia memberlakukan aturan NO VEHICLE di kawasan GBK selama penyelenggaraan FIBA World Cup 2023. Sebab, ada sejumlah agenda lain yang digelar di kawasan tersebut, sehingga akan padat.

Rute Shuttle Bus FIBA World Cup 2023 (Foto: LOC FIBA World Cup 2023)

Kegiatan yang dilangsungkan di GBK akhir pekan ini, selain FIBA World Cup 2023 adalah 45th SEA Age Championship 2023, GBK Fest Asia Pacific Baseball Tournament 2023, dan 2023 D&E World Tour Fancon DElight Party. Hal itu berpotensi menyebabkan arus kendaraan sangat padat di area GBK.

Adapun Indonesia Arena, venue berlangsungnya FIBA World Cup 2023, tidak menyediakan lahan parkir untuk para penonton yang hadir. Namun, penonton harap tenang. Panitia menyediakan shuttle service yang akan berkeliling seputaran wilayah GBK.

Bus tersebut bisa digunakan secara gratis bagi penonton yang telah memiliki tiket. Terdapat enam titik penjemputan bus listrik dengan rute mulai dan berakhir di Halte Gelora (Gate 11).

Operasional shuttle service akan dimulai pada 25 Agustus hingga 3 September 2023. Dengan jam operasional 25 Agustus 2023, mulai pukul 14.15 WIB - 00.30 WIB. Lalu, 26 Agustus - 3 September 2023, pukul 14.45 WIB - 00.30 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/51/3162405//timnas_futsal_indonesia-C7Yp_large.jpg
FFI Targetkan Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/205/3161626//konser_do-1DkI_large.JPG
Doh Kyung-soo ke Indonesia, DANDANIES Putihkan Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3145983//bwf_menawarkan_piala_sudirman_2027_dan_thomas_uber_2028_digelar_di_indonesia_arena-B5c7_large.jpg
Presiden BWF Kagumi Indonesia Arena, Tawarkan Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 dan Thomas-Uber 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/51/3123564//timnas_futsal_indonesia-QErv_large.jpg
Jadi Tuan Rumah Piala Asia Futsal 2026, FFI Siapkan Indonesia Arena dan Lapangan di GBK sebagai Opsi Venue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/43/3096453//jakarta_bin-pn0y_large.jpg
Penyebab Final Proliga 2025 Tak Digelar di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/43/3094565//indonesia_arena_bakal_jadi_lokasi_pertarungan_ufc_fight_night_2025-DL08_large.jpg
Mengenal Indonesia Arena, Lokasi Pertarungan UFC Fight Night 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement