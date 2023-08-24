Panitia Sediakan Shuttle Bus, Penonton FIBA World Cup 2023 Diimbau Tidak Bawa Kendaraan Pribadi

FIBA World Cup 2023 siap digelar di Indonesia Arena mulai Jumat 25 Agustus (Foto: Instagram/@iblindonesia)

JAKARTA - FIBA World Cup 2023 akan dimulai pada Jumat 25 Agustus 2023 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Penonton diimbau untuk tidak membawa kendaraan pribadi saat gelaran itu berlangsung.

Panitia memberlakukan aturan NO VEHICLE di kawasan GBK selama penyelenggaraan FIBA World Cup 2023. Sebab, ada sejumlah agenda lain yang digelar di kawasan tersebut, sehingga akan padat.

Kegiatan yang dilangsungkan di GBK akhir pekan ini, selain FIBA World Cup 2023 adalah 45th SEA Age Championship 2023, GBK Fest Asia Pacific Baseball Tournament 2023, dan 2023 D&E World Tour Fancon DElight Party. Hal itu berpotensi menyebabkan arus kendaraan sangat padat di area GBK.

Adapun Indonesia Arena, venue berlangsungnya FIBA World Cup 2023, tidak menyediakan lahan parkir untuk para penonton yang hadir. Namun, penonton harap tenang. Panitia menyediakan shuttle service yang akan berkeliling seputaran wilayah GBK.

Bus tersebut bisa digunakan secara gratis bagi penonton yang telah memiliki tiket. Terdapat enam titik penjemputan bus listrik dengan rute mulai dan berakhir di Halte Gelora (Gate 11).

Operasional shuttle service akan dimulai pada 25 Agustus hingga 3 September 2023. Dengan jam operasional 25 Agustus 2023, mulai pukul 14.15 WIB - 00.30 WIB. Lalu, 26 Agustus - 3 September 2023, pukul 14.45 WIB - 00.30 WIB.