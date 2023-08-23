Advertisement
SPORT LAIN

Di Hadapan Menpora, Ridwan Kamil Pamerkan Program Kepemudaan Jawa Barat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:00 WIB
Di Hadapan Menpora, Ridwan Kamil Pamerkan Program Kepemudaan Jawa Barat
Ridwan Kamil ungkap program kepemudaan Jawa Barat di hadapan Menpora Dito Ariotedjo (Foto: MPI/Andhika Khoirul)
DI hadapan Menpora Dito Ariotedjo, Gubernur Ridwan Kamil pamerkan program kepemudaan Jawa Barat. Salah satu di antaranya adalah dengan mengajak para pemuda dari seluruh Indonesia untuk belajar kepemimpinan langsung darinya dengan menjadi ajudannya.

Ridwan Kamil menyampaikan hal itu usai menerima penghargaan di Kantor Kemenpora pada Rabu (23/8/2023). Dia mendapatkan penghargaan bersama tujuh pemimpin daerah lainnya, yaitu Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Provinsi Sumatera Utara diwakilkan Kadispora Sumatera Utara Baharuddin Siagian, Bupati Bengkalis Kasmarni serta Wakil Bupati Kota Baru Andi Rudi Latif.

Ridwan Kamil

Delapan kepala daerah itu mendapat penghargaan karena mereka telah melaksanakan pelayanan kepemudaan sebelum adanya Surat Kemendagri Nomor 400.3.5/9106/Bangda tanggal 18 Agustus 2023. Surat itu meminta Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan Perpres No. 86/2021 tentang DBON dan Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil mengungkap program-program kepemudaan yang sudah dilaksanakan olehnya di Jawa Barat. Mulai dari program yang berdampak untuk pembangunan ekonomi hingga menanamkan sikap kepemimpinan, semua telah dilakukannya.

“Dalam keseharian saya lima tahun terakhir, kami terus berinovasi, saya menghadirkan yang namanya patriot desa. Jadi kami mengundang lulusan universitas pemuda untuk tinggal di desa setahun membangun bisnis,” kata Ridwan Kamil.

“Kita juga ada program Jabar Future Leader. Ajudan saya setiap minggu ganti-ganti dari seluruh Nusantara, jadi selama lima tahun dari Aceh sampai Papua sudah pernah jadi ajudan Gubernur Jawa Barat. Mereka jadi bisa belajar kepemimpinan langsung walaupun hanya seminggu,” tambahnya.

Halaman: 1 2
1 2
