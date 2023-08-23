Termasuk Ridwan Kamil, 8 Pemimpin Daerah Dapat Penghargaan dari Kemenpora

Menpora Dito Ariotedjo beri penghargaan kepada Ridwan Kamil dan tujuh pemimpin daerah lainnya (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

TERMASUK Ridwan Kamil, ada delapan pemimpin daerah yang dapat penghargaan dari Kemenpora. Kedelapan pemimpin daerah tersebut mendapatkan penghargaan Anugera Rencana Aksi Daerah.

Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil – menerima penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di kantor Kemenpora pada Rabu (23/8/2023). Bersamanya, ada tujuh pemimpin daerah lain yang menerima penghargaan ini.

Mereka adalah Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Provinsi Sumatera Utara diwakilkan Kadispora Sumatera Utara Baharuddin Siagian, Bupati Bengkalis Kasmarni serta Wakil Bupati Kota Baru Andi Rudi Latif.

Menpora Dito menuturkan bahwa para kepala daerah itu mendapatkan penghargaan mereka telah melaksanakan pelayanana kepemudaan sebelum adanya Surat Kemendagri Nomor 400.3.5/9106/Bangda tanggal 18 Agustus 2023. Surat itu meminta Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan Perpres No. 86/2021 tentang DBON dan Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.