PESAN Ridwan Kamil kepada Menpora Dito Ariotedjo untuk gaungkan program kepemudaan. Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil, mengungkapkannya ketika mendapatkan penghargaan Anugerah Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Penghargaan ini diberikan Menpora Dito kepada Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil – di Kantor Kemenpora, Rabu (23/8/2023). Tak sendirian, ada tujuh pemimpin daerah lainnya yang diganjar penghargaan yang sama yakni Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Provinsi Sumatera Utara diwakilkan Kadispora Sumatera Utara Baharuddin Siagian, Bupati Bengkalis Kasmarni serta Wakil Bupati Kota Baru Andi Rudi Latif.

Menpora Dito menuturkan bahwa para kepala daerah itu mendapatkan penghargaan mereka telah melaksanakan pelayanana kepemudaan sebelum adanya Surat Kemendagri Nomor 400.3.5/9106/Bangda tanggal 18 Agustus 2023. Surat itu meminta Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan Perpres No. 86/2021 tentang DBON dan Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.

"Delapan kepala pemerintah daerah yang hadir ini telah membuat pelayanan kepemudaan sebelum surat Mendagri 18 Agustus itu keluar. Jadi, kalau setelah 18 Agustus memang sudah kewajiban jadi bukan spesial lagi tapi beliau-beliau ini spesial," kata Dito dalam pidatonya.

Ridwan Kamil pun mengaku senang mendapat apresiasi dari Kemenpora. Menurutnya, inisiatif yang dilakukannya itu merupakan bukti keberpihakannya terhadap kemajuan kepemudaan di Jawa Barat.

“Kalau dari Jawa Barat tentu kita mengapresiasi acara ini, kami berbahagia. Karena memang Rencana Aksi Daerah Kepemudaan itu artinya kami mereformasi keberpihakan anggaran desain besar kepemudaan sebelum ada perintah dari Kemendagri kita sudah melakukan dan ternyata ada delapan daerah yang sudah melakukannya, itu yang diapresiasi hari ini,” ujar Ridwan Kamil.