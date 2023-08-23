5 Pevoli Cantik yang Gemparkan Pencinta Voli Dunia, Nomor 1 Nyaris Berkarier di Indonesia!

Zehra Gunes jadi salah satu pevoli cantik yang jadi sorotan dunia. (Foto: Instagram/@zehragns18)

5 pevoli cantik yang gemparkan pencinta voli dunia menarik dikulik. Salah satunya bahkan nyaris berkarier di Indonesia.

Ya, prestasi apik yang berhasil diukir pevoli dunia selalu menarik perhatian publik. Tak jarang, para atlet ini juga memiliki paras yang begitu cantik dan menawan sehingga makin digandrungi banyak penggemar.

Kali ini, Okezone akan membas pevoli cantik dunia. Siapa saja mereka? Berikut 5 pevoli cantik yang gemparkan pencinta voli dunia.

5. Naz Aydemir





Salah satu pevoli cantik yang gemparkan pencinta voli dunia adalah Naz Aydemir. Dia merupakan pevoli asal Turki.

Bukan hanya cantik, Naz Aydemir juga punya bakat yang begitu gemilang di dunia voli. Dia pernah mengikuti berbagai ajang bergengsi dan bahkan sukses merebut gelar juara. Salah satunya adalah Liga Champions CEV.

Bahkan, Naz Aydemir sukses menyabet status Most Valuable Player (MVP) di ajang Kejuaraan Eropa Junior 2008. Kala itu, dia membantu Timnas Voli Putri Turki meraih medali perunggu.

4. Alisa Manyonok





Kemudian, ada nama Alisa Manyonok. Pevoli yang satu ini berasal dari Rusia. Kecantikan Alisa Manyonok sudah tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan pernah ikut kontes kecantikan.

Paras cantik dan bakat gemilang di dunia voli membuat sosok Alisa Manyonok ramai disorot publik dunia. Tetapi sayang, dia kemudian memutuskan banting setir dari kariernya sebagai pevoli. Dia memilih menjadi model.