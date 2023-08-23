Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Siap Digelar di Bandung, Bergulir Mulai 4 September!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:21 WIB
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Siap Digelar di Bandung, Bergulir Mulai 4 September!
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung siap digelar. (Foto: Yohanes Demo/MNC Portal Indonesia)
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III siap digelar. Turnamen kali ini akan berlangsung di Bandung pada 4-6 September 2023.

Ya, pencinta olahraga biliar di sekitar Bandung dapat bersiap-siap menyambut POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri III. Acara yang diadakan oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) ini akan berlangsung di Pitpool Billiard, Jl. Sumatera 5-7, Kota Bandung, Jawa Barat.

POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023

Turnamen yang diperuntukkan bagi pebiliar usia remaja ini memiliki tujuan untuk mencari dan mengembangkan calon atlet-atlet biliar berprestasi yang lebih muda. Dengan menggelar acara ini, PB POBSI berharap dapat mendorong regenerasi atlet-atlet biliar di Indonesia.

Sebagaimana seri sebelumnya, turnamen ini memberikan kesempatan kepada peserta berbakat untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mendapatkan pengakuan. Harapannya, para peserta ini dapat terus konsisten dalam permainan mereka dan sukses menjadi atlet andalan bagi Indonesia di masa depan.

