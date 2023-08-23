Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kabar Terkini Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim yang Pernah Gegerkan Indonesia karena Kecantikannya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:13 WIB
Kabar Terkini Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim yang Pernah Gegerkan Indonesia karena Kecantikannya
Kabar terkini pevoli cantik Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/@sabina_altynbekova)
A
A
A

KABAR terkini Sabina Altynbekova, pevoli Muslim yang pernah gegerkan Indonesia karena kecantikannya akan dibahas Okezone. Pevoli cantik kelahiran Kazakhstan pada 5 November 1996 ini sendiri diketahui memeluk agama Islam.

"Agama saya adalah Islam, saya selalu berharap kepada Allah," tulis Sabina Altynbekova dalam akun Ask.fm pribadinya, pada Selasa 14 Juli 2023.

Sabina Altynbekova

Sabina Altynbekova pun pernah mengunggah potretnya saat mengenakan hijab di akun Instagram pribadinya @altynbekova_20. Salah satunya terlihat kala atlet yang kini berusia 26 tahun itu tengah berjalan-jalan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Sabina terkenal karena kecantikannya yang luar biasa sehingga membuatnya menjadi fenomenal pada 2014. Namanya mulai tersohor saat pevoli dengan tinggi 182 cm itu membela Timnas Voli Putri Kazakhstan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014 di Taiwan.

Saat itu, Sabina Altynbekova yang memiliki paras menawan tampil apik hingga mencuri perhatian banyak pasang mata, termasuk publik di Indonesia. Bahkan, pelatih tim nasional Kazakhstan, Nurlan Sadikov, mengaku heran atas perhatian yang begitu besar terhadap Sabina Altynbekova.

"Sulit sekali bekerja seperti ini. Penonton bertindak seolah-olah cuma ada satu pemain dalam kejuaraan ini," kata Nurlan Sadikov saat itu.

Setelah menjadi sorotan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014, karier Sabina Altynbekova pun terus meroket. Ia kemudian mendapat kontrak dari klub voli Jepang, yakni CSS Sunbeam, pada 2015.

Namun, Sabina Altynbekova memutuskan pulang kampung membela klub asal Kazakhstan, yakni Almaty. Menariknya, pevoli Muslim asal Kazakhstan itu sempat membuat geger Indonesia karena pernah mendapat tawaran untuk bermain di Tanah Air.

Dalam sebuah wawancara pada 2019, Sabina Altynbekova mengatakan dirinya sendiri mendapat tawaran dari Indonesia. Namun, ia tak menyebut nama klub Indonesia yang dimaksud, meski atlet kelahiran 5 November 1996 itu menolak penawaran tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement