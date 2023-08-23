Kabar Terkini Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim yang Pernah Gegerkan Indonesia karena Kecantikannya

KABAR terkini Sabina Altynbekova, pevoli Muslim yang pernah gegerkan Indonesia karena kecantikannya akan dibahas Okezone. Pevoli cantik kelahiran Kazakhstan pada 5 November 1996 ini sendiri diketahui memeluk agama Islam.

"Agama saya adalah Islam, saya selalu berharap kepada Allah," tulis Sabina Altynbekova dalam akun Ask.fm pribadinya, pada Selasa 14 Juli 2023.

Sabina Altynbekova pun pernah mengunggah potretnya saat mengenakan hijab di akun Instagram pribadinya @altynbekova_20. Salah satunya terlihat kala atlet yang kini berusia 26 tahun itu tengah berjalan-jalan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Sabina terkenal karena kecantikannya yang luar biasa sehingga membuatnya menjadi fenomenal pada 2014. Namanya mulai tersohor saat pevoli dengan tinggi 182 cm itu membela Timnas Voli Putri Kazakhstan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014 di Taiwan.

Saat itu, Sabina Altynbekova yang memiliki paras menawan tampil apik hingga mencuri perhatian banyak pasang mata, termasuk publik di Indonesia. Bahkan, pelatih tim nasional Kazakhstan, Nurlan Sadikov, mengaku heran atas perhatian yang begitu besar terhadap Sabina Altynbekova.

"Sulit sekali bekerja seperti ini. Penonton bertindak seolah-olah cuma ada satu pemain dalam kejuaraan ini," kata Nurlan Sadikov saat itu.

Setelah menjadi sorotan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014, karier Sabina Altynbekova pun terus meroket. Ia kemudian mendapat kontrak dari klub voli Jepang, yakni CSS Sunbeam, pada 2015.

Namun, Sabina Altynbekova memutuskan pulang kampung membela klub asal Kazakhstan, yakni Almaty. Menariknya, pevoli Muslim asal Kazakhstan itu sempat membuat geger Indonesia karena pernah mendapat tawaran untuk bermain di Tanah Air.

Dalam sebuah wawancara pada 2019, Sabina Altynbekova mengatakan dirinya sendiri mendapat tawaran dari Indonesia. Namun, ia tak menyebut nama klub Indonesia yang dimaksud, meski atlet kelahiran 5 November 1996 itu menolak penawaran tersebut.