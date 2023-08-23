Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Korea Selatan di 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023

Timnas Voli Indonesia akan menghadapi Timnas Voli Korea Selatan di 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 (Foto: PBVSI)

BERIKUT link live streaming laga Timnas Voli Indonesia vs Timnas Voli Korea Selatan di 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023. Duel kedua tim itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu (23/8/2023) pukul 13.15 WIB di Shahidan Ahandoust Hall, Urmia, Iran.

Timnas Voli Indonesia bisa dibilang tidak dalam situasi yang menguntungkan di babak 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 ini. Sebab, pasukan Jeff Jiang Jie tersebut tidak mendapatkan bagan bye.

Jika Timnas Voli Indonesia menang atas Korea Selatan, maka Farhan Halim cs harus lebih dulu bermain di perempatfinal. Tidak seperti tim lain ada yang mendapat bagan bye yakni laga Iran vs Pakistan dan Jepang vs Bahrain, sehingga jika menang di 12 besar langsung lolos ke semifinal.

Sementara itu, pemenang antara Timnas Voli Indonesia vs Korea Selatan harus bersua pemenang antara China vs India di perempatfinal. Terlepas dari hal itu, Farhan Halim cs diharapkan dapat menampilkan permainan terbaiknya hingga dapat melumat Korea Selatan di babak 12 besar.

Akan tetapi, haram hukumnya bagi skuad Timnas Voli Indonesia meremehkan Korea Selatan di laga nanti. Pasalnya, Korea Selatan bukan tim ecek-ecek karena mereka sangat perkasa di fase grup Pool F dengan membantai Bangladesh 3-0 dan menekuk Pakistan 3-1.