Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Championships 2023: Sikat Wakil Jepang, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Lanjut ke 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:39 WIB
Hasil BWF World Championships 2023: Sikat Wakil Jepang, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Lanjut ke 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

COPENHAGEN – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari sukses mengalahkan wakil Jepang, Kyohei Yamashita/Shinoya Naru, di babak 32 besar BWF World Championships 2023, pada Rabu (23/8/2023). Rinov/Pitha tepatnya menang dengan skor 21-15, 14-21, dan 21-14.

Berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, kemenangan yang diraih Rinov/Pitha tidaklah mudah. Sebab mereka harus berjuang selama 59 menit untuk bisa mengalahkan Kyohei/Shinoya dan memastikan diri lolos ke 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha langsung tancap gas sejak awal pertandingan pada gim pertama. Ganda campuran ranking 16 dunia itu bermain cepat dengan mengandalkan pukulan smash menyilang secara bergantian.

Pola permainan itu menyulitkan Yamashita/Naru untuk menerapkan skema defensif. Beberapa kali pertahanan duo Jepang itu jebol begitu saja. Mereka pun harus legawa tertinggal banyak poin dari Rinov/Pitha.

Pada jeda interval, Rinov/Pitha berhasil mengungguli Yamashita/Naru dengan skor 11-4. Selepas jeda, permainan runner up Malaysia Masters 2022 itu semakin trengginas. Sempat melakukan perlawanan, Yamashita/Naru akhirnya harus mengakui kekalahan dengan skor 15-21.

Rinov/Pitha

Memasuki gim kedua, Yamashita/Naru berhasil mengontrol pertandingan sejak awal. Ganda campuran ranking 14 dunia itu bermain dengan apik. Lewat kombinasi pukulan yang efektif, mereka tak kesulitan mencetak poin.

Tak ayal, keduanya berhasil mengungguli Rinov/Pitha pada jeda interval gim kedua dengan skor 11-5. Usai jeda, Rinov/Pitha berupaya untuk membalikkan keadaan. Permainan cepat kembali diterapkan duet Indonesia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement