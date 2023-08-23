Hasil BWF World Championships 2023: Sikat Wakil Jepang, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Lanjut ke 16 Besar

COPENHAGEN – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari sukses mengalahkan wakil Jepang, Kyohei Yamashita/Shinoya Naru, di babak 32 besar BWF World Championships 2023, pada Rabu (23/8/2023). Rinov/Pitha tepatnya menang dengan skor 21-15, 14-21, dan 21-14.

Berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, kemenangan yang diraih Rinov/Pitha tidaklah mudah. Sebab mereka harus berjuang selama 59 menit untuk bisa mengalahkan Kyohei/Shinoya dan memastikan diri lolos ke 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha langsung tancap gas sejak awal pertandingan pada gim pertama. Ganda campuran ranking 16 dunia itu bermain cepat dengan mengandalkan pukulan smash menyilang secara bergantian.

Pola permainan itu menyulitkan Yamashita/Naru untuk menerapkan skema defensif. Beberapa kali pertahanan duo Jepang itu jebol begitu saja. Mereka pun harus legawa tertinggal banyak poin dari Rinov/Pitha.

Pada jeda interval, Rinov/Pitha berhasil mengungguli Yamashita/Naru dengan skor 11-4. Selepas jeda, permainan runner up Malaysia Masters 2022 itu semakin trengginas. Sempat melakukan perlawanan, Yamashita/Naru akhirnya harus mengakui kekalahan dengan skor 15-21.

Memasuki gim kedua, Yamashita/Naru berhasil mengontrol pertandingan sejak awal. Ganda campuran ranking 14 dunia itu bermain dengan apik. Lewat kombinasi pukulan yang efektif, mereka tak kesulitan mencetak poin.

Tak ayal, keduanya berhasil mengungguli Rinov/Pitha pada jeda interval gim kedua dengan skor 11-5. Usai jeda, Rinov/Pitha berupaya untuk membalikkan keadaan. Permainan cepat kembali diterapkan duet Indonesia itu.