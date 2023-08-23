Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Championships 2023 Hari Ini: Ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:26 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Championships 2023 Hari Ini: Ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto!
Hendra Setiawan dan Muhammad Rian Ardianto akan tampil bersama pasangan masing-masing di BWF World Championship 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN - Berikut jadwal wakil Indonesia di BWF World Championships 2023 hari ini, Rabu (23/8/2023). Ada 10 pebulu tangkis Indonesia yang bakal berlaga di babak 32 besar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, yang akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Perjuangan wakil Indonesia di babak 32 besar BWF World Championships 2023 akan diawali oleh ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. Mereka harus menghadapi ujian berat karena melawan unggulan pertama asal China, Chen Qing Chen/Jia Yifan.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

Duel Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan akan digelar di lapangan 1 pada laga ke-1. Masih di lapangan yang sama, ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menantang Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) di laga ke-8.

Tak kalah seru, ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, juga akan beraksi di lapangan 1. Pasangan berjuluk FajRi itu bakal menantang Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) pada laga ke-13.

Menurut statistik BWF, Fajar/Rian dan Jhe-Huei/Po-Hsuan telah saling berhadapan sebanyak empat kali. Hasilnya, Fajar/Rian selalu menumbangkan perlawanan dari musuhnya asal Taiwan tersebut.

Beralih ke lapangan 2, ada duel tunggal putri Gregoria Mariska vs Yeo Jia Min (Singapura) pada laga ke-9. Masih di lapangan yang sama, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana ditantang Bjarne Geiss/Jan Colin Voelker (Jerman) pada laga ke-14.

Pindah ke lapangan 3, ada duel ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Jerman) pada laga ke-2. Lalu di laga ke-3, dilanjutkan duel Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement