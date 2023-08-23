Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Championships 2023 Hari Ini: Ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto!

Hendra Setiawan dan Muhammad Rian Ardianto akan tampil bersama pasangan masing-masing di BWF World Championship 2023 (Foto: PBSI)

COPENHAGEN - Berikut jadwal wakil Indonesia di BWF World Championships 2023 hari ini, Rabu (23/8/2023). Ada 10 pebulu tangkis Indonesia yang bakal berlaga di babak 32 besar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, yang akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Perjuangan wakil Indonesia di babak 32 besar BWF World Championships 2023 akan diawali oleh ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. Mereka harus menghadapi ujian berat karena melawan unggulan pertama asal China, Chen Qing Chen/Jia Yifan.

Duel Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan akan digelar di lapangan 1 pada laga ke-1. Masih di lapangan yang sama, ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menantang Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) di laga ke-8.

Tak kalah seru, ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, juga akan beraksi di lapangan 1. Pasangan berjuluk FajRi itu bakal menantang Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) pada laga ke-13.

Menurut statistik BWF, Fajar/Rian dan Jhe-Huei/Po-Hsuan telah saling berhadapan sebanyak empat kali. Hasilnya, Fajar/Rian selalu menumbangkan perlawanan dari musuhnya asal Taiwan tersebut.

Beralih ke lapangan 2, ada duel tunggal putri Gregoria Mariska vs Yeo Jia Min (Singapura) pada laga ke-9. Masih di lapangan yang sama, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana ditantang Bjarne Geiss/Jan Colin Voelker (Jerman) pada laga ke-14.

Pindah ke lapangan 3, ada duel ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Jerman) pada laga ke-2. Lalu di laga ke-3, dilanjutkan duel Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang).