HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Championships 2023: Chico Aura Disingkirkan Prannoy HS, Tunggal Putra Indonesia Habis

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:11 WIB
Hasil BWF World Championships 2023: Chico Aura Disingkirkan Prannoy HS, Tunggal Putra Indonesia Habis
Chico Aura Dwi Wardoyo tumbang di BWF World Championships 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

COPENHAGEN - Chico Aura Dwi Wardoyo gagal melangkah ke babak 16 besar BWF World Championships 2023. Ia tumbang dari Prannoy HS Kumar di babak 32 besar BWF World Championships 2023 dengan skor 9-21 dan 14-21.

Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Selasa 22 Agustus 2023 malam WIB, Chico tampak keteteran di gim pertama. Pria kelahiran Jayapura, Papua, itu kecolongan banyak poin dari Prannoy.

Prannoy HS Kumar

Chico bahkan kesulitan untuk menggapai poin 10. Ia akhirnya ditundukkan dengan cepat oleh Prannoy dengan skor 9-21 di gim pertama.

Nasib Chico masih belum berubah di gim kedua. Wakil tunggal putra Indonesia itu tak kunjung menemukan solusi dari pola permainan lawan.

Pebulu tangkis berusia 25 tahun itu kembali kehilangan banyak poin dari andalan India tersebut. Meski demikian, Chico terus berupaya bangkit dari keterpurukannya.

Halaman:
1 2
