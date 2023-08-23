Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Tragis Marc Marquez, Paksa Membalap di Sirkuit Jerez Bikin Karier di MotoGP Hancur Berantakan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:03 WIB
Kisah Tragis Marc Marquez, Paksa Membalap di Sirkuit Jerez Bikin Karier di MotoGP Hancur Berantakan
Marc Marquez tak pernah lagi sama semenjak insiden di MotoGP Spanyol 2020 (Foto: Twitter/MarcMarquez93)
KISAH tragis Marc Marquez, paksa membalap di Sirkuit Jerez bikin karier di MotoGP hancur berantakan. Sang pembalap Repsol Honda memaksa untuk ikut balapan meskipun baru habis menjalani operasi pada 2020 silam.

Marc Marquez tak sehebat dulu lagi. Selama beberapa tahun terakhir, sang pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut sudah jarang mengisi podium, apalagi memperebutkan gelar juara dunia.

MotoGP Spanyol 2020

Keterpurukannya dimulai dari insiden di Sirkuit Jerez pada MotoGP Spanyol 2020 silam. Suatu insiden di tikungan ketiga saat balapan menyisakan empat lap lagi membuat Marc Marquez naik ke meja operasi dua hari kemudian.

Di lengan Marquez, tertanam sekrup dan pelat untuk mengatasi tiga tulang yang patah. Setelah keluar dari rumah sakit, dia langsung berniat tampil di seri kedua MotoGP 2020 di Catalunya, hanya sepekan setelah insiden di Jerez.

Dia benar-benar nekat untuk mengikuti latihan bebas ketiga dan keempat bahkan ikut kualifikasi mundur. Namun, Marquez kemudian memutuskan untuk mundur.

Sempat disebut-sebut bakal tampil di seri ketiga yang digelar di Sirkuit Brno, Ceko, Marquez malah naik ke meja operasi untuk kedua kalinya hanya beberapa hari menjelang balapan karena ditemukannya kerusakan pada pelat titanium di lengan kanan. Itu hanya 13 hari setelah operasi pertama.

Halaman:
1 2
