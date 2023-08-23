Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Lempar Kritik Keras ke Steward MotoGP, Gara-Gara Lambat Beri Hukuman ke Jorge Martin

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:34 WIB
Valentino Rossi Lempar Kritik Keras ke Steward MotoGP, Gara-Gara Lambat Beri Hukuman ke Jorge Martin
Valentino Rossi kritik keras sikap Steward MotoGP. (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

SPIELBERG – Legenda MotoGP, Valentino Rossi, lempar kritik keras ke steward MotoGP. Kritikan keras ini dilontarkan karena steward MotoGP dinilai lambat memberi hukuman ke Jorge Martin usai bikin ulah di MotoGP Austria 2023.

Menurut Rossi, steward MotoGP tidak memprioritaskan hal-hal yang penting. Dia geram melihat steward sangat lamban dalam membuat keputusan.

Valentino Rossi

“Saya tidak mengerti mengapa hal seperti ini harus diputuskan di akhir balapan,” ujar Rossi, dilansir dari Crash, Rabu (23/8/2023).

“Di sana, Martin memulai dengan tenaga super karena pagi ini dia tidak punya waktu, dia memiliki ban lunak, dia tahu bahwa di tikungan pertama dia harus gila, tapi dia melakukannya sedikit terlalu gila,” lanjutnya.

“Dia datang dengan kuat, menyentuh Quartararo dan memicu insiden yang menyebabkan tiga atau empat pembalap terjatuh. Menurut saya, sangat sederhana, seharusnya mereka langsung memberikan lap panjang kepada Martin, itu saja,” tambahnya.

Selain itu, The Doctor juga kesal karena steward malah mendahulukan menghukum pembalap yang tak bersaing di papan atas lebih dulu dengan insiden yang lebih ringan. Padahal menurutnya, seharusnya rider yang sedang bertarung di barisan depan lah yang seharusnya didahulukan.

“Bagi saya, Steward Panel sangat cepat dan tegas untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti mereka memberikan long lap penalty kepada Quartararo yang bukannya berada di posisi ke-13 dan malah finis di posisi ke-14,” ujar juara MotoGP tujuh kali itu.

“Sebaliknya, dalam hal-hal penting, seseorang seperti Martin yang berada di urutan kedua dalam klasemen dan yang tiba di tikungan pertama terlalu kuat melewati semua orang, mereka menunggu untuk mengambil keputusan, seolah-olah mereka harus berbicara dengan orang lain terlebih dahulu,” tegas Rossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement