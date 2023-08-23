Valentino Rossi Lempar Kritik Keras ke Steward MotoGP, Gara-Gara Lambat Beri Hukuman ke Jorge Martin

SPIELBERG – Legenda MotoGP, Valentino Rossi, lempar kritik keras ke steward MotoGP. Kritikan keras ini dilontarkan karena steward MotoGP dinilai lambat memberi hukuman ke Jorge Martin usai bikin ulah di MotoGP Austria 2023.

Menurut Rossi, steward MotoGP tidak memprioritaskan hal-hal yang penting. Dia geram melihat steward sangat lamban dalam membuat keputusan.

“Saya tidak mengerti mengapa hal seperti ini harus diputuskan di akhir balapan,” ujar Rossi, dilansir dari Crash, Rabu (23/8/2023).

“Di sana, Martin memulai dengan tenaga super karena pagi ini dia tidak punya waktu, dia memiliki ban lunak, dia tahu bahwa di tikungan pertama dia harus gila, tapi dia melakukannya sedikit terlalu gila,” lanjutnya.

“Dia datang dengan kuat, menyentuh Quartararo dan memicu insiden yang menyebabkan tiga atau empat pembalap terjatuh. Menurut saya, sangat sederhana, seharusnya mereka langsung memberikan lap panjang kepada Martin, itu saja,” tambahnya.

Selain itu, The Doctor juga kesal karena steward malah mendahulukan menghukum pembalap yang tak bersaing di papan atas lebih dulu dengan insiden yang lebih ringan. Padahal menurutnya, seharusnya rider yang sedang bertarung di barisan depan lah yang seharusnya didahulukan.

“Bagi saya, Steward Panel sangat cepat dan tegas untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti mereka memberikan long lap penalty kepada Quartararo yang bukannya berada di posisi ke-13 dan malah finis di posisi ke-14,” ujar juara MotoGP tujuh kali itu.

“Sebaliknya, dalam hal-hal penting, seseorang seperti Martin yang berada di urutan kedua dalam klasemen dan yang tiba di tikungan pertama terlalu kuat melewati semua orang, mereka menunggu untuk mengambil keputusan, seolah-olah mereka harus berbicara dengan orang lain terlebih dahulu,” tegas Rossi.