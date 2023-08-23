Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Gacor di MotoGP 2023, Petinggi Ducati: Dia Pantas Dapat Motor Tim Pabrikan!

MURID Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, disebut pantas mendapat motor tim pabrikan. Pasalnya, Marco Bezzecchi tampil gacor di sepanjang MotoGP 2023.

Pandangan ini bahkan disampaikan langsung oleh Manajer Ducati Corse, Gigi Dalligna. Dia mengatakan Marco Bezzecchi pantas mengendarai motor pabrikan di gelaran MotoGP, meski ada ada beberapa hal yang membuatnya sulit untuk mewujudkannya.

"Kami memiliki kesepakatan, yakni motor pabrikan berada di tim Pramac. Kami tidak bisa melakukan apa pun soal itu," terang Gigi dilansir dari Crash, Rabu (23/8/2023).

Bezzecchi yang membela tim satelit Ducati, yakni Mooney VR46, pun diketahui menggunakan Desmocedici -sebutan motor Ducati- GP 22. Meski tak memakai motor terbaru, dia bisa tetap tampil gemilang di MotoGP musim ini untuk Mooney VR46.

Pembalap Italia itu terus berada di posisi atas klasemen MotoGP. Bezzecchi mampu memberi tekanan kepada sang juara bertahan, Francesco Bagnaia.