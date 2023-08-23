Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Gacor di MotoGP 2023, Petinggi Ducati: Dia Pantas Dapat Motor Tim Pabrikan!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:24 WIB
Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Gacor di MotoGP 2023, Petinggi Ducati: Dia Pantas Dapat Motor Tim Pabrikan!
Marco Bezzecchi bersama Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MURID Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, disebut pantas mendapat motor tim pabrikan. Pasalnya, Marco Bezzecchi tampil gacor di sepanjang MotoGP 2023.

Pandangan ini bahkan disampaikan langsung oleh Manajer Ducati Corse, Gigi Dalligna. Dia mengatakan Marco Bezzecchi pantas mengendarai motor pabrikan di gelaran MotoGP, meski ada ada beberapa hal yang membuatnya sulit untuk mewujudkannya.

Marco Bezzecchi

"Kami memiliki kesepakatan, yakni motor pabrikan berada di tim Pramac. Kami tidak bisa melakukan apa pun soal itu," terang Gigi dilansir dari Crash, Rabu (23/8/2023).

Bezzecchi yang membela tim satelit Ducati, yakni Mooney VR46, pun diketahui menggunakan Desmocedici -sebutan motor Ducati- GP 22. Meski tak memakai motor terbaru, dia bisa tetap tampil gemilang di MotoGP musim ini untuk Mooney VR46.

Pembalap Italia itu terus berada di posisi atas klasemen MotoGP. Bezzecchi mampu memberi tekanan kepada sang juara bertahan, Francesco Bagnaia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement