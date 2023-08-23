Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jelang F1 GP Belanda 2023, Max Verstappen Makin Bersemangat Tampil di Kandang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:00 WIB
Jelang F1 GP Belanda 2023, Max Verstappen Makin Bersemangat Tampil di Kandang
Max Verstappen makin bersemangat tampil di kandang pada F1 GP Belanda 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG F1 GP Belanda 2023, Max Verstappen makin bersemangat tampil di kandang. Pembalap Red Bull Racing itu telah mendominasi di paruh pertama musim, namun semakin bersemangat di paruh kedua ini.

Para pembalap F1 melalui jeda musim panas selama hampir sebulan semenjak balapan terakhir di Belgia pada akhir Juli lalu. Di akhir pekan ini, mereka kembali beraksi di Belanda.

Max Verstappen

Verstappen telah mendominasi di sepanjang paruh pertama dengan memenangkan 10 dari 12 seri balapan. Bahkan, dia mampu mencatatkan delapan kemenangan beruntun.

Pembalap berusia 25 tahun itu pun mengungkapkan sangat menikmati libur musim panasnya. Dia pun tak sabar untuk segera membalap lagi di GP Belanda 2023. Tentunya para penonton di Sirkuit Zandvoort bakal memberikan dukungan penuh untuknya.

"Liburan musim panas benar-benar bagus, saya memiliki banyak waktu bersantai dengan teman-teman. Saya bersemangat untuk menjalani paruh kedua musim sekarang dan cara yang lebih baik untuk memulai daripada di Belanda,” kata Verstappen dilansir dari Racingnews365, Rabu (@3/8/2023).

Halaman:
1 2
