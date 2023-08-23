Kisah Nigel Mansell, Pembalap F1 yang Rebut Gelar Juara Dunia dengan Kaki Patah

KISAH Nigel Mansell, pembalap F1 yang rebut gelar juara dunia dengan kaki patah menarik dikulik. Sebab, perjuangannya yang luar biasa ramai disorot.

Ya, Nigel Mansell merupakan pembalap kenamaan asal Inggris. Dia pernah berkarier di pentas Formula One (F1).

Tepatnya, Nigel Mansell mulai meniti karier di pentas F1 sejak 1980. Tim Essex Lotus jadi yang pertama kali dibela oleh pembalap kelahiran Worcestershire, Inggris, 8 Agustus 1953 itu.

Di awal kariernya, Nigel Mansell gagal mengukir prestasi manis di F1. Tetapi, lambat laun, kariernya mulai menanjak.

Puncak karier Nigel Mansell terjadi pada musim 1992. Kala itu, dirinya sukses merebut gelar juara F1. Dalam perjalanannya meraih gelar juara, Nigel Mansell pun punya kisah yang menarik.

Membela tim Williams, Nigel Mansell mengarungi F1 musim 1992 dalam kondisi fisik yang kurang fit. Kala itu, Nigel Mansell dikabarkan mengalami cedera parah pada pergelangan kaki.

Dalam sebuah wawancara, Nigel Mansell pun menjelaskan kondisi fisiknya. Dia mengaku mengalami patah kaki. Penyebabnya, dia mengalami kecelakaan mobil.

"Sebelum musim dimulai, pada musim dingin 1991, kaki saya patah saat hujan deras di Adelaide. Sejak saat itu, kami tahu dari rekaman bahwa saya menabrak sesuatu yang membuat mobil saya langsung menabrak tembok beton," cerita Mansell dalam podcast Beyond The Grid.

"Saya dilarikan ke rumah sakit dan diberi tahu bahwa saya harus segera dioperasi. Saya bertanya berapa lama pemulihannya dan mereka mengatakan, tiga sampai empat bulan. Jelas saya tidak mampu membayarnya, saya tidak bisa melewatkan begitu banyak balapan, saya tidak bisa,” lanjutnya.

"Saya mengatakan bahwa saya bisa menunggu. Jika saya berjalan dengan kaki bagian dalam dan tidak menumpukan berat badan saya di bagian luar kaki, saya bisa menerimanya. Seorang teman dokter saya harus datang ke rumah sakit untuk membebaskan saya pergi,” jelas Nigel Mansell.