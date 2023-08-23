Kehadiran Fan Zone FIBA World Cup 2023 Disambut Baik, Pengujung: Acaranya Seru!

JAKARTA - Fan Zone FIBA World Cup 2023 telah resmi dibuka di area sekitar venue Indonesia Arena. Tentunya Panitia Pelaksana Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023 membangun Fan Zone tersebut untuk menghibur para pencinta basket Tanah Air.

Sejumlah permainan yang menghibur dihadirkan di Fan Zone FIBA World Cup 2023 yang diadakan di Senayan Park, Jakarta. Lokasinya terletak di bagian belakang mall, tepatnya di sekitar danau.

Hari ini, tempat tersebut resmi dibuka pada Rabu (23/8/2023) siang WIB. Para pengunjung bisa menikmati sejumlah hiburan di situ tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.

"Pokoknya acaranya seru," tegas Arneva kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (23/8/2023).

Sejumlah permainan bernuansa basket bisa dimainkan para pengunjung di Fan Zone FIBA World Cup 2023. Tak hanya itu, permainan seru lainnya, seperti VR, ding dong, melempar ring ke cone, dan adu cepat menyusun gelas juga terdapat di sana.

Selain itu, terlihat pula ada panggung yang cukup megah di bagian tengah Fan Zone di Spark. Nantinya, sejumlah musisi dan band ternama Tanah Air akan turut menghibur para pengunjung.