HOME SPORTS BASKET

Ramaikan Opening FIBA World Cup 2023, Agnez Mo Dipastikan Jadi Salah Satu Performer

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:37 WIB
Ramaikan Opening FIBA World Cup 2023, Agnez Mo Dipastikan Jadi Salah Satu Performer
Agnez Mo bakal beraksi di opening ceremony FIBA World Cup 2023. (Foto: Instagram/agnezmo)
JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia, Agnez Mo dipastikan menjadi salah satu performer yang akan memeriahkan opening ceremony FIBA World Cup 2023. Ajang Piala Dunia Basket 2023 tersebut akan digelar pada 25 Agustus 2023.

Penyanyi yang sudah malang-melintang di dunia internasional itu akan membawakan dua buah lagu andalannya. Lagu tersebut ialah yang berjudul Coke Bottle dan Get Loose.

Coke Bottle merupakan lagu dari Agnez Mo dan berkolaborasi dengan penyanyi top Amerika Serikat, Timbaland, yang dirilis pada 2014 silam. Lagu tersebut mendapatkan predikat sebagai Song of Summer di MTV Iggy.

Sementara itu, lagu berjudul Get Loose bekerja sama dengan Ciara, penyanyi yang namanya juga cukup dikenal di Amerika Serikat. Single tersebut diluncurkan pada 30 Juni 2023 lalu.

Ketua Panitia Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023, Budisatrio Djiwandono, mengatakan bahwa pemilihan Agnez sebagai penampil di acara opening ceremony itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, wanita 37 tahun tersebut merupakan salah satu dari sedikit orang Indonesia yang karyanya mendunia.

Agnez Mo

"Agnez salah satu yang membuat Indonesia dikenal di pentas dunia lewat jalur entertainment. Jadi, dengan alasan itu kami memilih Agnez menjadi salah satu performer dalam acara opening ceremony," jelas Budi, Rabu (23/8/2023).

Selain Agnez, grup vokal Gamaliel Audrey Cantika (GAC) juga akan turut meramaikan opening ceremony FIBA World Cup 2023 nanti. Mereka akan membawakan lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia dengan diiringi 60 penari tradisional.

