HOME SPORTS BASKET

Tanpa Ricky Rubio, Timnas Basket Spanyol Diyakini Bakal Tetap Berjaya di FIBA World Cup 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:15 WIB
Tanpa Ricky Rubio, Timnas Basket Spanyol Diyakini Bakal Tetap Berjaya di FIBA World Cup 2023
Timnas Basket Spanyol diyakini masih kandidat kuat juara FIBA World Cup 2023 meski tanpa Ricky Rubio (Foto: Twitter/baloncestoesp)
A
A
A

TANPA Ricky Rubio, Timnas Basket Spanyol diyakini bakal tetap berjaya di FIBA World Cup 2023. Para pendukung Timnas Basket Spanyol meyakini tim asuhan Sergio Scariolo itu akan tetap meraih hasil maksimal di FIBA World Cup 2023 yang digelar di Indonesia.

Spanyol merupakan salah satu negara yang bakal tampil di Indonesia Arena pada ajang Piala Dunia Baset tahun ini. Mereka tergabung dalam Grup G bersama Brasil, Pantai Gading, dan Iran.

Timnas Basket Spanyol

Rubio merupakan motor tim namun terpaksa batal berangkat ke Jakarta karena alasan pribadi. Dengan begitu, dipastikan bahwa Scariolo harus bergantung kepada pemain lain di FIBA World Cup tahun ini.

"Saya mendukung Spanyol (di FIBA World Cup 2023) karena memang suka pemain-pemainnya dan kemarin terakhir juara," ujar salah satu suporter Spanyol bernama Gihon yang mengunjungi Fan Zone di Senayan Park, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

"Tidak ada Rubio tidak masalah, tetap (dukung) Spanyol," tutupnya.

Spanyol sukses menjadi juara FIBA World Cup 2019 lalu dan kini merupakan juara bertahan. Di laga puncak, mereka menghajar Argentina dengan skor 95-75.

Halaman:
1 2
