HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023 di Indonesia Makin Meriah, Ada Fan Zone yang Dibuka Dekat Indonesia Arena!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:48 WIB
FIBA World Cup 2023 di Indonesia Makin Meriah, Ada Fan Zone yang Dibuka Dekat Indonesia Arena!
Penampakan area fan zone FIBA World Cup 2023. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

GELARAN FIBA World Cup 2023 dipastikan bakal makin meriah. Pasalnya, ada Fan Zone yang dibuka di dekat venue pertandingan FIBA World Cup 2023 untuk para pencinta basket Indonesia.

Di arena Fan Zone, ada permainan dan hiburan bisa dinikmati secara gratis. Fan Zone ini terdapat di Senayan Park, Senayan, Jakarta, tepat di bagian belakang dekat danau.

Fan Zone FIBA World Cup 2023

Sejumlah kegiatan akan dilangsungkan di arena Fan Zone sejak hari ini, Rabu (23/8/2023) hingga 3 September 2023. Sederet permainan dengan tema permainan bola basket bisa dinikmati para pengunjung di lokasi tersebut. Kalian juga bisa berfoto di beberapa spot foto yang sudah disediakan.

Tenang saja, kalian tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memasuki Fan Zone di Spark Senayan ini. Bahkan, beberapa permainan bisa menghasilkan hadiah yang bisa dibawa pulang.

Permainan menembak bola basket dengan mesin pengumpan otomatis tersedia di tengah area Fan Zone. Para pengunjung nantinya bisa turut serta bermain di situ.

