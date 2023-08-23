Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Ada Kristaps Porzingis, Timnas Basket Latvia Tiba di Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:48 WIB
FIBA World Cup 2023: Ada Kristaps Porzingis, Timnas Basket Latvia Tiba di Indonesia
ADA bintang Boston Celtics Kristaps Porzingis, Timnas Basket Latvia tiba di Indonesia jelang FIBA World Cup 2023. Skuad Latvia telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (23/8/2023) sore WIB.

Timnas Basket Latvia menjadi tim ketujuh yang mendarat di Indonesia menjelang FIBA World Cup 2023. Tim yang berada di Grup H tersebut menyusul Kanada, Pantai Gading, Brasil, Prancis, Iran, dan Spanyol.

Timnas Basket Latvia

Di Grup H, Latvia akan bertarung kontra Kanada, Prancis, dan Lebanon.Menariknya, ini merupakan kali pertama Tim Basket Latvia tampil pada FIBA World Cup.

Sebelumnya, Latvia merupakan bagian dari Uni Soviet saat berlaga di Piala Dunia Basket dari 1950 sampai 1990. Setelah berpisah, Latvia belum pernah merasakan berlaga di FIBA World Cup. Namun setelah tujuh edisi menjadi penonton, Latvia akhirnya membuat debutnya dengan tampil di Jakarta pada FIBA World Cup 2023.

Sementara itu, Porzingis sebenarnya tak termasuk dalam roster pemain Timnas Basket Latvia di ajang ini. Bigman -julukan Kristaps Porzingis- yang baru pindah ke Boston Celtics ini hadir untuk memberi dukungan moril kepada rekan-rekannya.

