HOME SPORTS BASKET

Tiba di Indonesia, Timnas Basket Spanyol Usung Misi Pertahankan Gelar di FIBA World Cup 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:00 WIB
Tiba di Indonesia, Timnas Basket Spanyol Usung Misi Pertahankan Gelar di FIBA World Cup 2023
Timnas Basket Spanyol mendarat di Soekarno-Hatta jelang FIBA World Cup 2023 (Foto: LOC FIBA World Cup 2023)
TIBA di Indonesia, Timnas Basket Spanyol usung misi pertahankan gelar di FIBA World Cup 2023. Spanyol merupakan juara Piala Dunia Basket dari gelaran sebelumnya.

Sang juara bertahan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Rabu (23/8/2023) siang WIB. Timnas Basket Spanyol tiba dengan nuansa baju putih dan jaket hitam.

Timnas Basket Spanyol

Tim besutan Sergio Scariolo itu bertekad untuk mempertahankan gelar juara dari Piala Dunia Basket yang mereka rengkuh dari tahun 2019 lalu. Namun, untuk tahun ini, mereka akan melakoni ajang tersebut tanpa beberapa pemain andalannya, seperti Ricky Rubio dan Marc Gasol.

Indonesia, tepatnya Jakarta, merupakan salah satu dari tiga tuan rumah FIBA World Cup 2023 selain Jepang dan Filipina. Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, akan dipakai sebagai venue, tempat dihelatnya laga-laga basket ini.

Indonesia Arena akan menghelat sejumlah pertandingan dari Grup G dan Grup H. Spanyol tergabung di Grup G bersama dengan Brasil, Pantai Gading, dan Iran.

Sementara itu, Grup H juga diisi oleh tim-tim bertabur bintang NBA. Empat tim akan bertarung untuk memperebutkan tempat di babak selanjutnya, yakni Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis.

