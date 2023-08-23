Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jelang Mentas di FIBA World Cup 2023 di Indonesia, Timnas Basket Prancis Berharap Tak Ada Kejutan di Grup H

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:31 WIB
Jelang Mentas di FIBA World Cup 2023 di Indonesia, Timnas Basket Prancis Berharap Tak Ada Kejutan di Grup H
Timnas Basket Prancis akan turut melakoni laga FIBA World Cup 2023 di Indonesia. (Foto: Instagram/@equipedefrancebasket)
JAKARTA Timnas Basket Prancis akan turut mentas di FIBA World Cup 2023 yang digelar di Indonesia. Jelang berlaga di ajang itu, General Manager Timnas Basket Prancis, Boris Diaw, berharap tidak ada kejutan yang terjadi kepada timnya dalam mengarungi laga-laga di fase Grup H.

Diketahui, Timnas Basket Prancis berstatus unggulan di Grup H FIBA World Cup 2023. Les Bleus -julukan Timnas Basket Prancis- bahkan bisa dikatakan merupakan salah satu tim yang dijagokan lolos ke babak perempatfinal FIBA World Cup 2023. Pasalnya, rentetan prestasi telah mereka ukir.

Timans Basket Prancis

Tim polesan Vincent Collet itu sukses menempati posisi ketiga di dua edisi piala dunia terakhir. Lalu, Timnas Bakset Prancis juga keluar sebagai runner-up di Olimpiade Tokyo dan FIBA Euro Basket 2022.

Kubu Timnas Basket Prancis pun sadar betul akan status mereka. Akan tetapi, mereka juga tidak ingin sesumbar dengan memilih menghilangkan tekanan di pundak mereka.

Diaw berharap pasukannya tidak mendapat kejutan di FIBA World Cup 2023. Dengan begitu, jalan timnya bisa mulus di FIBA World Cup 2023.

"Target kami melangkah sejauh mungkin," kata Diaw dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (23/8/2023).

"Ini Piala Dunia, setiap game akan sulit, setiap game akan menarik. Namun, saya harap tak terlalu banyak kejutan," lanjutnya.

Sementara itu, Rudy Gobert dkk telah melakoni persiapan yang matang menatap FIBA World Cup 2023. Les Bleus menjalani tujuh pertandingan uji coba sejak 31 Juli. Dua laga terakhir pun dilakoni di Jepang.

Dalam mengarungi laga uji coba, pasukan Vincent Collet hanya sekali kalah, yakni melawan Australia dengan skor 74-78. Kekalahan terjadi pada 20 Agustus sebelum bertolak ke Jakarta.

