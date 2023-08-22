Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Regulasi 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 Rugikan Timnas Voli Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:17 WIB
Regulasi 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 Rugikan Timnas Voli Indonesia
Timnas Voli Indonesia tampil di 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023. (Foto: Instagram/@avcvolley)
REGULASI 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 merugikan Timnas Voli Indonesia. Pasalnya, Farhan Halim dan kawan-kawan tidak mendapatkan bagan bye, sehingga jika lolos dari 12 besar harus melewati babak perempatfinal lebih dulu alias tidak langsung ke semifinal.

Drawing babak 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 telah dilakukan pada Selasa, (22/8/2023) dini hari WIB. Hasilnya, Timnas Voli Indonesia selaku runner-up Pool C akan menantang juara Pool F, Korea Selatan, di babak 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 pada Rabu 23 Agustus 2023.

Timnas Voli Indonesia

Namun, regulasi 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 bisa dibilang merugikan Timnas Voli Indonesia. Sebab, Timnas Voli Indonesia tidak mendapatkan bagan bye alias lolos langsung ke semifinal jika berhasil mengalahkan Korea Selatan.

Jadi, jika mampu menaklukkan Korea Selatan di 12 besar, Timnas Voli Indonesia harus melewati babak perempatfinal terlebih dahulu dan tidak langsung ke semifinal. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi pasukan Jeff Jiang Jie tersebut.

Padahal, ada sejumlah negara yang mendapat bagan bye alias langsung ke semifinal jika berhasil mengalahkan lawannya di babak 12 besar. Bagan bye yang dimaksud adalah laga antara Iran vs Pakistan dan Jepang vs Bahrain.

Sementara itu, Timnas Voli Indonesia harus bersua pemenang antara China vs India di perempatfinal jika lolos dari 12 besar. Sekarang harapannya, Farhan Halim dan kawan-kawan bisa menampilkan permainan terbaiknya hingga dapat menaklukkan Korea Selatan di babak 12 besar.

Halaman:
1 2
