3 Hubungan Percintaan Pebulu Tangkis Antarnegara yang Paling Menghebohkan, Nomor 1 Wakil Indonesia dan Malaysia

Rusydina Antardayu Riodingin, pebulu tangkis Indonesia yang menjalin kisah asmara dengan wakil Malaysia (Foto: Djarum Badminton)

ADA 3 hubungan percintaan pebulu tangkis antarnegara yang paling menghebohkan menarik untuk diulas. Bulu tangkis tak hanya menyajikan kisah perjalanan para atlet dalam meraih prestasi saja.

Namun ada juga kisah cinta para atlet yang manis dan menghebohkan para penggemar. Pasalnya, dalam beberapa kasus para atlet tak hanya jatuh cinta para rekan senegara tetapi juga lintas negara.

Siapa saja mereka? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 3 hubungan percintaan pebulu tangkis antarnegara yang paling menghebohkan.

3. Line Kjaersfledt wakil Denmark dan Mark Caljouw wakil Belanda





Pasangan pebulu tangkis beda negara yang pertama adalah Line Kjaersfledt dan Mark Caljouw. Tak ada yang tahu sejak kapan mereka menjalin hubungan asmara.

Namun, kedunya disinyalir telah berhubungan selama bertahun-tahun. Pemain bulu tangkis asal Denmark dan Belanda ini tak sungkan membagikan momen kedekatannya di Instagram pribadi masing-masing. Dari beberapa foto terlihat keduanya kerap menghabiskan waktu bersama setelah turnamen selesai.

2. Talia Ng wakil Kanada dan Ng Tze Yong wakil Malaysia





Pemain tunggal putra Malaysia yang digadang-gadang akan menjadi penerus Lee Chong Wei, Ng Tze Yong, sempat menjadi buah bibir para penggemar setelah ia mengunggah foto mesra dengan seorang wanita yang tak lain adalah Talia Ng.

Talia Ng sendiri merupakan seorang pemain bulu tangkis ganda putri sekaligus tunggal putri yang menjadi wakil negara Kanada. Sama seperti Ng Tze Yong, Talia Ng juga merupakan pemain yang cukup diperhitungkan di negaranya.

Keduanya sempat mengunggah foto-foto kebersamaannya di Instagram pribadi masing-masing. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah keduanya masih berhubungan saat ini. Mengingat Ng Tze Yong maupun Talia Ng sama-sama telah menghapus foto kebersamaannya.