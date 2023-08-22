Saat Viktor Axelsen Bikin Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan Emosi dan Frustrasi

SAAT Viktor Axelsen bikin legenda bulu tangkis China, Lin Dan, emosi dan frustrasi akan diulas Okezone di artikel ini. Momen tersebut terjadi di babak final BWF World Championships alias Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2017.

Duel kedua tunggal putra itu digelar di Emirates Arena, Skotlandia, pada Minggu (27/8/2017) silam. Saat itu, si Alien –julukan Viktor Axelsen- berhasi mengalahkan Lin Dan dengan skor 22-20, 21-16 dalam laga yang berlangsung selama 54 menit.

Berkat kemenangan tersebut, Viktor Axelsen keluar sebagai juara dunia BWF World Championsips 2017. Pemain nomor satu dunia itu membuat Denmark kembali memiliki juara dunia tunggal putra sejak Flemming Delfs pada 1977 dan Peter Rasmussen pada 1997.

Sebaliknya, hasil ini membuat Lin Dan gagal menjadi pemilik rekor titel terbanyak di Kejuaraan Dunia Bulutangkis. Bukan hanya itu, kekalahan dari Viktor Axelsen membuat legenda bulu tangkis China itu emosi dan frustrasi.

Sikap emosi dan frustrasi Lin Dan diunggah akun Instagram @badminton_europe. Dalam video tersebut, Lin Dan terlihat gegabah saat membalas umpan Viktor Axelsen sehingga shuttlecock keluar garis lapangan.