Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saat Viktor Axelsen Bikin Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan Emosi dan Frustrasi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:06 WIB
Saat Viktor Axelsen Bikin Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan Emosi dan Frustrasi
Viktor Axelsen pernah bikin repot Lin Dan (Foto: Twitter/ViktorAxelsen)
A
A
A

SAAT Viktor Axelsen bikin legenda bulu tangkis China, Lin Dan, emosi dan frustrasi akan diulas Okezone di artikel ini. Momen tersebut terjadi di babak final BWF World Championships alias Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2017.

Duel kedua tunggal putra itu digelar di Emirates Arena, Skotlandia, pada Minggu (27/8/2017) silam. Saat itu, si Alien –julukan Viktor Axelsen- berhasi mengalahkan Lin Dan dengan skor 22-20, 21-16 dalam laga yang berlangsung selama 54 menit.

Viktor Axelsen

Berkat kemenangan tersebut, Viktor Axelsen keluar sebagai juara dunia BWF World Championsips 2017. Pemain nomor satu dunia itu membuat Denmark kembali memiliki juara dunia tunggal putra sejak Flemming Delfs pada 1977 dan Peter Rasmussen pada 1997.

Sebaliknya, hasil ini membuat Lin Dan gagal menjadi pemilik rekor titel terbanyak di Kejuaraan Dunia Bulutangkis. Bukan hanya itu, kekalahan dari Viktor Axelsen membuat legenda bulu tangkis China itu emosi dan frustrasi.

Sikap emosi dan frustrasi Lin Dan diunggah akun Instagram @badminton_europe. Dalam video tersebut, Lin Dan terlihat gegabah saat membalas umpan Viktor Axelsen sehingga shuttlecock keluar garis lapangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187874/jonatan_christie-i0gO_large.jpg
Jelang BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Dihadapkan Tantangan Berat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement