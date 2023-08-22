BWF World Championships 2023: Jonatan Christie Christie Bingung Bisa Kalah dari Lee Zii Jia

KOPENHAGEN - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie pulang lebih awal dari ajang BWF World Championships 2023. Jojo -sapaan akrab Jonatan- kalah dari wakil Malaysia, Lee Zii Jia di babak pertama.

Berstatus sebagai unggulan kelima, Jonatan tampil di luar harapan. Bermain di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, pada Senin (21/8/2023), dia tumbang langsung dalam dua gim, skor 13-21 dan 15-21.

Kekalahan dari Lee Zii Jia kali ini jelas membuatnya kecewa. Namun di sisi lain, pemain binaan PB Tangkas ini juga heran dengan permainannya yang tidak bisa maksimal di lapangan.

"Tentu saya kecewa dengan hasil ini. Yang masih ada di kepala itu rasa kecewa. Saya masih susah untuk mencerna kekalahan tadi. Saya salah apa atau kurang apa. Rasanya belum bisa dijelaskan kenapa saya kalah dan permainan saya tidak bisa keluar sama sekali," ucap Jojo dalam rilis PBSI, Senin (21/8/2023).

Padahal Jojo bisa dibilang tengah on fire belakangan ini. Dia mampu menembus lima besar Ranking BWF. Pencapaian itu membuatnya menjadi salah satu wakil Indonesia yang ditakuti.