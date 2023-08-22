Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Jonatan Christie Tumbang di Tangan Lee Zii Jia di Awal BWF World Championships 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |05:51 WIB
Penyebab Jonatan Christie Tumbang di Tangan Lee Zii Jia di Awal BWF World Championships 2023
Jonatan Christie kalah dari Lee Zii Jia di BWF World Championships 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PENYEBAB Jonatan Christie kalah dari tunggal putra Malaysia, Lee Zii Jia, di awal BWF World Championships 2023 terungkap. Jonatan mengakui bahwa strategi yang dipasang tidak pas saat melawan jagoan Malaysia itu.

Jonatan menilai Lee Zii Jia mampu menguasai pola permainan. Dia pun mengaku telah mati kutu karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Jonatan Christie

Akibatnya, Jonatan mudah terbawa permainan. Padahal di gim kedua, pemain yang akrab disapa Jojo itu membuka peluang untuk memperpanjang pertandingan ke gim ketiga.

"Strategi saya memang enggak pas. Sebaliknya, pola main lawan malah bisa lebih masuk,” ujar Jonatan, dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (22/8/2023).

“Saat unggul dalam perolehan angka, saya tidak bisa menjaga keunggulan. Saya malah ikut terbawa ke pola permainan lawan. Dampaknya, saya malah banyak mati sendiri dan kehilangan angka," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement