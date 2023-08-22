Penyebab Jonatan Christie Tumbang di Tangan Lee Zii Jia di Awal BWF World Championships 2023

PENYEBAB Jonatan Christie kalah dari tunggal putra Malaysia, Lee Zii Jia, di awal BWF World Championships 2023 terungkap. Jonatan mengakui bahwa strategi yang dipasang tidak pas saat melawan jagoan Malaysia itu.

Jonatan menilai Lee Zii Jia mampu menguasai pola permainan. Dia pun mengaku telah mati kutu karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Akibatnya, Jonatan mudah terbawa permainan. Padahal di gim kedua, pemain yang akrab disapa Jojo itu membuka peluang untuk memperpanjang pertandingan ke gim ketiga.

"Strategi saya memang enggak pas. Sebaliknya, pola main lawan malah bisa lebih masuk,” ujar Jonatan, dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (22/8/2023).

“Saat unggul dalam perolehan angka, saya tidak bisa menjaga keunggulan. Saya malah ikut terbawa ke pola permainan lawan. Dampaknya, saya malah banyak mati sendiri dan kehilangan angka," sambungnya.