HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco Resmi Gabung Honda dengan Kontrak 2 Tahun, Marc Marquez Juara MotoGP Lagi?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:24 WIB
Johann Zarco Resmi Gabung Honda dengan Kontrak 2 Tahun, Marc Marquez Juara MotoGP Lagi?
Johann Zarco resmi bergabung dengan LCR Honda (Foto: Twitter/pramacracing)




PEMBALAP asal Prancis, Johann Zarco, akan gabung Honda pada MotoGP 2024 mendatang. Dengan kehadiran sosok rider veteran 33 tahun tersebut, apakah bintang Repsol Honda, Marc Marquez, bakal juara MotoGP lagi?

Sekadar diketahui, Johann Zarco telah menunjukkan penampilan yang cukup impresif bersama Prima Pramac di MotoGP 2023 ini. Buktinya, rider asal Prancis itu kini menduduki posisi kelima di klasemen sementara MotoGP 2023 dengan torehan 125 poin.

Johann Zarco

Namun, Johann Zarco membuat keputusan yang mengejutkan yakni memilih bergabung ke LCR Honda di MotoGP 2024. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Prima Pramac yang akan berakhir pada akhir musim 2023 ini.

Dengan begitu, Zarco dipastikan hengkang dari Ducati Corse dan Prima Pramac Racing akhir musim 2023. Sang rider 33 tahun itu secara blak-blakan menyatakan dirinya akan membela tim tersebut dengan kontrak dua musim dari HRC.

"Jadi, tawaran dan diskusi dengan Honda dan Lucio Cecchinello terasa menarik. Saya mendapat kesempatan untuk proyek selama dua tahun, pada usia 33 tahun," kata Johan Zarco, mengutip dari Crash, Selasa (22/8/2023).

"Ini adalah proyek yang bagus untuk saya, sebagai seorang atlet, untuk mencoba melakukan yang terbaik. Saya selalu berusaha sekuat tenaga dan juga bisa memberikan informasi yang bagus," tambahnya.

Pada Selasa (22/8/2023) malam WIB, akun resmi MotoGP mengonfirmasi bahwa Johann Zarco telah resmi bergabung dengan dikontrak dua tahun. Dengan demikian, dia akan menjadi pembalap LCR Honda hingga musim 2025 rampung.

“Ini resmi sekarang! @johannzarco bergabung @lcr.teampada tahun 2024 dengan kontrak dua tahun,” tulis pernyataan resmi di Instagram MotoGP, @motogp, Selasa (22/8/2023).

Nantinya, Johan Zarco akan menggantikan posisi Alex Rins yang memutuskan hengkang dari LCR Honda pada akhir musim nanti. Alex Rins kabarnya merasa kurang didukung oleh tim pabrikan Jepang tersebut sehingga dirinya memutuskan untuk gabung Yamaha musim depan.

Lantas, akankah kedatangan Johan Zarco di Honda pada 2024 nanti akan membuat Marc Marquez kembali berjaya di MotoGP? Satu hal yang pasti, Marc Marquez sendiri menyambut baik kedatangan Johan Zarco dan menilainya sebagai pembalap yang hebat.

