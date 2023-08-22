Kisah Inspiratif Alan Kempster, Pembalap Motor Berprestasi yang Hanya Punya Satu Tangan dan Kaki

Alan Kempster, pembalap yang hanya mempunyai satu kaki dan satu tangan (Foto: Facebook)

KISAH inspiratif datang dari salah satu pembalap motor, Alan Kempester. Nama Alan Kempester cukup dikenal di ajang balap motor disabilitas.

Ya, Alan Kempester adalah pembalap yang hanya memiliki satu kaki dan satu tangan. Kecelakaan hebat yang membuatnya harus kehilangan anggota tubuh sama sekali tak menghilangkan semangat Alan di lintasan balap.

Sebuah peristiwa kecelakaan dialami Alan pada 1990. Saat itu ia ditabkan seorang pengendara mobil yang mabuk.

Alan terluka parah dalam kecelakaan tersebut namun beruntung nyamawanya masih terselamatkan. Kondisi ini sempat membuatnya terpuruk hingga kehilangan semangat.

Sampai akhrinya Alan kembali menemukan gairah membalapnya dan kembali ke lintasan pada 2009. Modifikasi motor pun dilakukan untuk menyesuaikan kondisi Alan di atas kuda besinya.

Suzuki SV650 yang saat itu menjadi tunggangan Alan Kempster mengalami banyak perubahan. Seperti kontrol gas, kopling dan rem dipindahkan semua ke bagian kiri.