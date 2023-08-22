Beri Peringatan ke Johann Zarco yang Bakal Hijrah ke Honda di MotoGP 2024, Alex Marquez: Sangat Berisiko!

SPIELBERG – Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, ikut mengomentari rumor yang sedang ramai berembus soal kepindahan Johann Zarco ke LCR Honda untuk MotoGP 2024. Alex Marquez yang pernah membela tim itu pun memberi peringatan kepada Johann Zarco sebelum mengambil langkah tersebut.

Alex Marquez menilai kepindahan ke Honda akan sangat berisiko bagi Zarco. Pasalnya, Honda saat ini tengah dalam situasi yang tidak bagus dan masih kesulitan menemukan performa terbaiknya.

"Saya mengatakan ini dengan sangat hormat, itu adalah keputusan dari dirinya sendiri dan saya menghargai itu. Akan tetapi, keputusan itu berisiko," ucap Marquez dilansir dari Speedweek, Selasa (22/8/2023).

"Namun, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Dia jelas akan mendapatkan bahan yang bagus di sana. Kita lihat saja apakah Honda bisa membalikkan keadaan," lanjutnya.