Timnas Basket Prancis Tiba di Jakarta, Rudy Gobert: Ini Pertama Kali Saya ke Indonesia

TANGERANG - Beberapa tim peserta FIBA World Cup 2023 satu per satu mulai menginjakkan kakinya di Jakarta, salah satunya Timnas Basket Prancis. Bintang dari tim tersebut, Rudy Gobert, mengaku bahwa ini kali pertamanya mengunjungi Indonesia.

"Senang bisa berada di Indonesia. Ini pertama kalinya (ke Indonesia)," ucap Gobert saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (22/8/2023) sore WIB.

Tim Prancis menjadi negara keempat yang hadir di Indonesia setelah sebelumnya Kanada, Pantai Gading, dan Brasil sudah terlebih dahulu menginjakkan kaki di Jakarta. Mereka akan bertarung di FIBA World Cup 2023 yang akan bergulir pada 25 Agustus hingga 10 September 2023.

Sebagaimana diketahui, ajang Piala Dunia Bola Basket tahun ini akan digelar di tiga negara, Indonesia, Jepang, dan Filipina. Venue teranyar di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, bernama Indonesia Arena, akan menjadi tempat dilangsungkannya sejumlah pertandingan.

Delapan tim dari Grup G dan H akan berjuang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya yang akan dilangsungkan di Manila, Filipina. Grup G sendiri berisikan juara bertahan Spanyol, Iran, Brasil, dan Pantai Gading. Sementara itu di Grup H terdapat Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis.

Rudy Gobert dan kawan-kawan akan berusaha untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam gelaran tahun ini. Pasalnya, dalam dua Piala Dunia berturut-turut, mereka hanya mampu menempati peringkat ketiga dan selalu gagal ke partai puncak.