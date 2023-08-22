Timnas Basket Prancis Tiba di Jakarta, Siap Tempur di FIBA World Cup 2023

TIMNAS Basket Prancis tiba di Jakarta pada Selasa (22/8/2023) sore WIB. Tim asuhan Vincent Collet itu siap tempur di FIBA World Cup 2023.

Rudy Gobert dan kolega menjadi tim ketiga yang mendarat di Indonesia jelang Piala Dunia Basket di Jakarta. Ajang itu sendiri bakal berlangsung pada 25 Agustus hingga 10 September 2023 mendatang.

Timnas Basket Prancis beranggotakan 36 personel yang terdiri dari pemain, tim pelatih, dan juga ofisial. Mereka tiba dengan mengenakan kaus dan jaket dengan warna kebanggaannya, biru tua.

Rudy Gobert menjadi pemain pertama yang keluar dari pintu kedatangan internasional Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah itu, pemain dan ofisial lainnya mengikuti di belakangnya.

Keluar dari Gate 1, Tim Prancis langsung menuju bus yang jaraknya tidak jauh dari pintu keluar. Mereka kemudian menaiki bus yang bertuliskan "FIBA World Cup 2023" itu satu per satu.