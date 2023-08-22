Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jelang FIBA World Cup 2023, Ini Rute Bis Listrik dari Kantong Parkir ke Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:39 WIB
Jelang FIBA World Cup 2023, Ini Rute Bis Listrik dari Kantong Parkir ke Indonesia Arena
FIBA World Cup 2023 akan berlangsung pada 25 Agustus hingga 3 September 2023 (Foto: Logo FIBA)
A
A
A

JAKARTA – FIBA World Cup 2023 yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus hingga 3 September mendatang menerapkan beberapa program pengurangan emisi karbon. Salah satunya adalah penggunaan kendaraan listrik di lingkungan venue, termasuk bagi para penonton yang akan diangkut dengan bis listrik dari kantong parkir yang disediakan di sekitar wilayah Gelora Bung Karno (GBK).

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PPKGBK, Rahmadi Afif, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia saat ditemui di Jakarta Utara, Selasa (22/8/2023). Rahmadi mengungkapkan bahwa penggunaan kendaraan listrik ini merupakan bentuk dukungan dari Indonesia sebagai tuan rumah kepada Federasi Bola Basket Dunia (FIBA), yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

“FIBA World Cup 2023 ini merupakan salah satu event yang cukup khusus memperhatikan lingkungan dan kita sangat mendukung itu. Jadi, penonton bisa parkir di kantong-kantong parkir baru nanti dijemput pakai bis listrik,” kata Rahmadi.

Jadi, nantinya para penonton tak diperbolehkan masuk ke dalam Indonesia Arena yang berada di dalam kawasan GBK dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka diwajibkan untuk memarkir kendaraan mereka di kantong parkir yang tersedia di sekitar wilayah GBK.

Rencananya, bis listrik dari TransJakarta akan beroperasi berkeliling seputaran wilayah Gelora Bung Karno. Bis ini dapat digunakan secara gratis bagi penonton yang telah memiliki tiket, media dengan akreditasi FIBA, serta Officials FIBA World Cup 2023. Berikut adalah rute bis listrik tersebut.

Berdasarkan rilis panitia lokal (LOC) FIBA World Cup 2023, rute bis listrik ini akan dimulai dari titik shuttle point 1 yakni di Gate 11 - halte Gelora (start-end), lalu melalui jalan Asia Afrika di mana ada shuttle point 2 - halte depan Plaza Senayan, kemudian berbelok ke arah jalan terusan Senayan City. Bus ini akan berhenti di shuttle point 3 - halte depan Senayan City, lalu berbelok menuju jalan Pintu Satu, shuttle point 5 - Masjid Al Bina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement