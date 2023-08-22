Indonesia Arena Gunakan Lapangan Khusus untuk Pertandingan FIBA World Cup 2023

JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023, Agus Mauro, memberukan komentar terkait instalasi lapangan baru di Indonesia Arena. Dia menegaskan bahwa pagelaran FIBA World Cup 2023 memang menggunakan lapisan lapangan khusus sehingga lapangan asli di stadion anyar tersebut tak digunakan.

Hal itu diungkapkan Agus Mauro kepada awak media saat ditemui dalam acara penanaman pohon mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023). Jadi lapangan asli Indonesia Arena dilapisi oleh lapangan khusus tersebut.

“Itu bukan diganti, tapi memang lapangan yang dipakai untuk kejuaraan ini itu lapangan spesial yang baru beberapa hari ini kita pasang karena sebelumnya ada beberapa hal yang masih kita selesaikan terutama dari lampu dan sound system di lapangan,” kata Agus.

“Jadi ini bukan pergantian lapangan, tapi ini memang lapangan yang seharusnya digunakan untuk Piala Dunia,” tambahnya.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi pada Selasa (22/8/2023), lapangan basket Indonesia Arena memang sudah nampak berbeda. Lapangan khusus untuk FIBA World Cup 2023 sudah terpasang.

Bedanya, lapangan ini memiliki aksen berwarna biru di seluruh sisi pinggir lapangan meski corak kayu berwarna coklat muda di tengah lapangan masih sama seperti lapangan aslinya. Lalu, logo FIBA World Cup 2023 dan beberapa sponsor pun juga menghiasinya.