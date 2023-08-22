Advertisement
BASKET

Tanam Pohon Mangrove Jelang FIBA World Cup 2023 di Indonesia, Sekjen LOC: Bentuk Kepedulian terhadap Lingkungan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |13:03 WIB
Tanam Pohon Mangrove Jelang FIBA World Cup 2023 di Indonesia, Sekjen LOC: Bentuk Kepedulian terhadap Lingkungan
Penanaman pohon mangrove jelang FIBA World Cup 2023 di Jakarta. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Panitia Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023 Indonesia melakukan penanaman pohon mangrove jelang FIBA World Cup 2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peduli lingkungan jelang FIBA World Cup 2023 digelar di Indonesia.

Kegiatan penanaman pohon mangrove itu berlangsung di Kawasan Ekowisata Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023) siang WIB. Wakil Ketua Panitia Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023 Indonesia, Agus Mauro, hadir langsung dalam acara itu.

Penanaman Mangrove jelang FIBA World Cup 2023. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia

Agus Mauro ditemani oleh Junas Miradiansyah (Sekjen LOC FIBA World Cup 2023), Mikha Tambayong (Staff Ahli Kemenpora), dan Mahdi Raunak (Duta Besar Iran untuk Indonesia).

Agus Mauro mengatakan kegiatan penanaman pohon mangrove ini ditujukan sebagai timbal balik kepada alam atas emisi karbon yang disumbangkan oleh pesawat-pesawat negara peserta FIBA World Cup 2023 yang tampil di Indonesia. Sebanyak 56 pohon mangrove berjenis pohon ajir pun ditanam dalam kesempatan ini.

