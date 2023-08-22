Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Pantai Gading Jadi Tim Kedua yang Tiba di Jakarta

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:23 WIB
FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Pantai Gading Jadi Tim Kedua yang Tiba di Jakarta
Timnas Basket Pantai Gading tiba di Jakarta jelang FIBA World Cup 2023. (Foto: LOC FIBA World Cup 2023 Jakarta)
JAKARTA Timnas Basket Pantai Gading tiba di Jakarta pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 23.30 WIB jelang berlaga di FIBA World Cup 2023. Timnas Basket Pantai Gading pun jadi tim kedua yang tiba di Jakarta.

Sebelumnya, Timnas Basket Kanada sudah tiba lebih dahulu di Jakarta. Skuad yang bertabur pemain bintang NBA itu menjadi tim pertama FIBA World Cup 2023 yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin 21 Agustus 2023 dini hari WIB.

Timnas Basket Pantai Gading

Dilansir dari rilis LOC FIBA World Cup 2023, Selasa (22/8/2023), Timnas Basket Pantai Gading mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, dengan menumpang pesawat Jet Star dari Manila, Filipina. Delegasi dari Pantai Gading pun berjumlah 23 orang.

Timnas Basket Pantai Gading pun sudah menetapkan 12 pemain yang akan berlaga di FIBA World Cup 2023. Sebanyak 7 pemain itu pun akan diketahui berlaga di kompetisi basket Prancis, baik di Divisi 1 maupun 2.

Sementara itu, lima pemain lain yang masuk skuad Timnas Basket Pantai Gading diketahui berkarier di liga berbagai negara. Ada yang membela klub asal negara sendiri, yakni Pantai Gading, kemudian ada yang berkarier di Jerman, Spanyol, Skotlandia, hingga Angola.

Setibanya di Jakarta, para pemain Timnas Basket Pantai Gading pun memastikan siap tempur di FIBA World Cup 2023 yang akan berlangsung di Indonesia Arena. Salah satu pemain, Bazoumana Kone, pun meluapkan kegembiraannya setibanya di Jakarta.

Pemain yang merumput di Jerman itu mengaku sudah mengenal Indonesia. Dia mengetahui soal salah satu wilayah di Indonesia, yakni Bali, dan hanya mengetahui sedikit tentang Jakarta.

"Kami sangat senang datang ke sini, mengunjungi negara baru, bertemu dengan orang-orang baru dan tidak sabar untuk memulai Piala Dunia," kata Bazoumana Kone, dilansir dari rilis LOC FIBA World Cup 2023.

Telusuri berita Sport lainnya
