6 Negara Calon Kuat Juara AVC Asian Volleyball Championship 2023, Ada Timnas Voli Indonesia?

SEBANYAK 6 negara calon kuat juara AVC Asian Volleyball Championship 2023 akan dibahas Okezone. Dari kelima negara tersebut, salah satu di antaranya adalah tuan rumah Iran!

AVC Asian Volleyball Championship 2023 merupakan edisi ke-22 Kejuaraan Voli Putra Asia dua tahunan yang diselenggarakan oleh Konfederasi Bola Voli Asia (AVC). AVC Asian Volleyball Championship tahun ini diadakan di Urmia, Iran dari 19 hingga 26 Agustus 2023.

AVC Asian Volleyball Championship 2023 ini diikuti 17 negara termasuk Timnas Voli Indonesia yang tergabung di Pool C. Timnas Voli Putra Indonesia sudah mengoleksi total empat poin, satu poin hasil kekalahan 2-3 dari China dan tiga poin berkat kemenangan 3-1 atas Kazakhstan.

Dengan hasil ini, Timnas Voli Putra Indonesia memastikan diri lolos ke 12 besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 dan berpotensi jadi runner-up Pool C. Namun, Timnas tidak termasuk dalam daftar 6 negara calon kuat juara AVC Asian Volleyball Championship 2023.

Berikut 6 Negara Calon Kuat Juara AVC Asian Volleyball Championship 2023:

6. Korea Selatan (Pool F)

Korea Selatan saat ini berada di posisi kedua Pool F dengan koleksi 3 poin. Mereka bersaing ketat dengan Pakistan yang memiliki poin yang sama. Keduanya akan berhadapan di laga terakhir Pool F dan Korea Selatan lebih diunggulkan akan menjadi pemenang.

Sebab, Korea Selatan memiliki catatan manis di ajang AVC Asian Volleyball Championship dengan telah meraih juara 4 kali (1989, 1993, 2001, 2003), runner-up 4 kali (1975, 1979, 1991, 2013), serta tempat ketiga 9 kali (1983, 1987, 1995, 1999, 2005, 2007, 2009, 2011, 2017). Tak heran jika Korea Selatan jadi calon kuat juara turnamen kali ini.

5. Qatar (Pool E)

Selanjutnya adalah Qatar. Negara tersebut bisa menjadi salah satu calon kuat juara AVC Asian Volleyball Championship 2023 karena saat ini sudah memastikan diri lolos ke babak 12 besar dengan status juara Grup Pool E.

Qatar telah mengoleksi 6 poin setelah mengalahkan India 3-0 dan melumat Afganistan 3-0. Bukan hanya itu, Qatar pernah mencapai prestasi terbaiknya di ajang AVC Asian Volleyball Championship yakni meraih tempat keempat pada edisi 2015.

4. Taiwan (Pool D)

Taiwan juga patut diwaspadai dan bisa menjadi salah satu calon kuat juara AVC Asian Volleyball Championship 2023. Pasalnya, negara tersebut tampil impresif di babak fase grup.

Tergabung di Pool D bersama Bahrain, Taiwan keluar sebagai juara grup. Selain itu, mereka juga pernah memperoleh prestasi terbaiknya di ajang AVC Asian Volleyball Championship dengan menyabet tempat keempat 3 kali (1983, 1997, 2021).