HOME SPORTS SPORT LAIN

Conor McGregor Batal Duel Tahun Ini, Dana White Incar Jadwal Awal 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:10 WIB
Conor McGregor Batal Duel Tahun Ini, Dana White Incar Jadwal Awal 2024
McGregor terakhir kali tampil di Oktagon menghadapi Dustin Poirier (Foto: Reuters)
A
A
A

BOSTON - Bintang UFC, Conor McGregor, kemungkinan besar masih akan menepi untuk sementara waktu dan tidak akan berduel pada tahun ini. Bos UFC, Dana White, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan kembalinya petarung Irlandia itu pada awal tahun depan.

Sebagaimana diketahui, McGregor masih belum kembali oktagon setelah kakinya patah di UFC 264 Juli 2021 silam saat berhadapan dengan Dustin Poirier. Sejak saat itu, dirinya masih belum bertarung sama sekali di UFC.

Sejatinya, dirinya dijadwalkan akan berduel dengan Michael Chandler pada akhir tahun ini. Namun, sepertinya rencana tersebut batal terlaksana karena mantan pemegang sabuk dua kelas berat itu hingga saat ini masih belum masuk dalam daftar pengetesan The United States Anti-Doping Agency (USADA).

"Mereka tidak memperbolehkan saya bertarung Desember ini," ungkap McGregor di akun Twitter pribadinya @TheNotoriousMMA, Minggu (20/8/2023).

Bos UFC, Dana White, juga sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk bisa mengatur jadwal agar McGregor bisa bertarung pada awal tahun depan. Dia berharap sang bintang bisa kembali ke oktagon secepatnya.

"Kami sedang bekerja untuk melakukan itu. Kami berharap bisa melakukan itu pada awal tahun depan," ungkap ucap Dana dilansir dari TalkSport, Senin (21/8/2023).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
