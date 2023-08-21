Hasil BWF World Championships 2023: Comeback Dramatis Lanny/ Ribka Pulangkan Ganda Jerman

KOPENHAGEN - Pasangan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/ Ribka Sugiarto tampil mengejutkan di babak pertama BWF World Championships 2023. Mereka mampu menang comeback atas wakil Jerman, Stine Kuespert/ Emma Moszczynski, dengan skor 14-21, 22-20, dan 21-15.

Adapun laga tersebut digelar pada Senin (21/8/2023) di court 1 Royal Arena, Kopenhagen, Denmark. Ini merupakan kekalahan pertama Lanny/ Ribka atas Stine/ Emma di pertemuan perdana mereka.

Penampilan Lanny/ Ribka di gim pertama tidak berjalan mulus. Mereka sempat keteteran dari gempuran duet Jerman tersebut.

Namun perlahan ganda campuran Indonesia itu mulai menemukan ritme permainan. Lanny/ Ribka sukses balik menekan keadaan, sayang mereka gagal mengamankan poin interval tertinggal 6-11.

Lanny/ Ribka masih belum bisa mengimbangi permainan usai rehat. Mereka harus mengakui keunggulan Stine/ Emma di gim pertama setelah tumbang 14-21.

Pada game kedua, Lanny/ Ribka berusaha mencari solusi. Mereka sempat unggul lebih dulu mencuri tiga poin. Namun upaya tersebut kembali dapat diantisipasi lawan.