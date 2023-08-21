Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Championship 2023: Hajar Wakil Australia, Chico Aura Dwi Wardoyo Lolos ke 32 Besar!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:42 WIB
Hasil BWF World Championship 2023: Hajar Wakil Australia, Chico Aura Dwi Wardoyo Lolos ke 32 Besar!
Chico Aura Dwi Wardoyo lolos ke 32 besar BWF World Championships 2023. (Foto: PP PBSI)
A
A
A

HASIL BWF World Championships 2023 yang melibatkan Chico Aura Dwi Wardoyo akan diulas Okezone. Tunggal putra pelatnas PBSI ini lolos ke 32 besar BWF World Championships 2023 setelah menang 21-7 dan 21-7 atas wakil Australia, Nathan Tang.

Dalam laga yang digelar di di court 4 Royal Arena, Kopenhagen, Denmark ini, Chico Aura sempat kecolongan poin lebih dulu. Namun, setelah itu tunggal putra terbaik ketiga Indonesia itu langsung mengganas.

Chico Aura

Chico bahkan memperjarak keunggulan hingga delapan poin yakni skor 9-1. Chico Aura pun dengan mudah meraup poin intervalnya dengan skor 11-2.

Penampilan Chico tak mengendur usai rehat. Ia semakin memperjarak keunggulan hingga 12 poin, 15-3, dan menutup kemenangan gim pertama dengan skor 21-7.

Chico memang tampil on fire kali ini. Dia sukses membuat lawannya keteteran kembali di gim kedua. Terbukti, kali ini Chico langsung memborong tujuh poin tanpa balas.

