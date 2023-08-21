Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Championships 2023: Dejan/Gloria Kalahkan Ganda Jepang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |17:24 WIB
Hasil BWF World Championships 2023: Dejan/Gloria Kalahkan Ganda Jepang
Dejan/Gloria sukses mengalahkan pasangan Jepang di BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
KOPENHAGEN - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/ Gloria Emanuelle Widjaja tampil apik di babak pertama BWF World Championships 2023. Dejan/Gloria sukses menumbangkan wakil Jepang, Yuki Kaneko/ Misaki Matsutomo.

Pertemuan tersebut dimulai pada Senin (21/8/2023). Digelar di court 2 Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, Dejan/ Gloria menang dalam dua gim dengan skor 21-14 dan 21-12.

Kedua wakil saling adu kuat di awal permainan. Pertarungan tersebut berjalan sengit. Dejan/ Gloria tampil cukup menantang di lapangan.

Ganda campuran Tanah Air itu pun sukses mengungguli duet Jepang tersebut saat laga berjalan empat menit. Mereka segera mengamankan poin interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai rehat, Yuki/ Misaki tampil lebih gesit. Mereka mencoba memangkas ketertinggalan tersebut menjadi 10-12.

Namun penampilan Dejan/ Gloria cukup memukau. Mereka terus mengangkangi wakil Jepang tersebut dan sukses mengantoni kemenangan gim pertama dengan skor 21-14.

Halaman:
1 2
