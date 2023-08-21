Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sukses Revans atas Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: Ini Pertandingan Paling Menarik!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:04 WIB
Sukses Revans atas Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: Ini Pertandingan Paling Menarik!
Novak Djokovic mengalahkan Carlos Alcaraz di Final Cincinnati Masters 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

CINCINNATI – Novak Djokovic sukses melakukan revans atas Carlos Alcaraz pada partai final Cincinnati Masters 2023. Usai pertandingan Djokovic mengakui pertandingan pamungkas melawan petenis ranking satu dunia itu merupakan laga paling menarik sekaligus yang terberat dalam kariernya.

Tampil di final Cincinnati Masters 2023 yang digelar pada Senin (21/8/2023) pagi WIB di Ohio, Amerika Serikat, Djokovic menjalani pertandingan yang sangat sengit melawan Alcaraz. Dia harus bertarung selama hampir empat jam untuk melakukan comeback luar biasa atas petenis berusia 20 tahun itu dengan skor 5-7, 7-6 (9-7) dan 7-6 (7-4).

Kemenangan tersebut membuat petenis ranking dua dunia itu berhasil melakukan revans atas Alcaraz. Seperti diketahui, pada Juli lalu, dia tumbang dari petenis asal Spanyol itu dalam final Wimbledon 2023 dengan skor 6-1, 6-7 (6-8), 1-6, 6-3 dan 4-6.

Djokovic pun menilai dirinya jarang sekali menjalani pertandingan yang sangat ketat seperti yang dialaminya saat mengalahkan Alcaraz di final Cincinnati Masters 2023. Petenis berusia 36 tahun itu merasa bahwa itu merupakan laga paling menarik sekaligus terberat sepanjang kariernya.

“Ini adalah pertandingan gila yang kami lalui hari ini, itu seperti roller coaster. Saya tidak berpikir saya telah memainkan terlalu banyak pertandingan seperti ini dalam hidup saya,” kata Djokovic dilansir dari laman resmi ATPtour, Senin (21/8/2023).

“Mungkin saya bisa membandingkannya dengan (pertandingan kontra) Nadal di Australia Terbuka 2012 yang berlangsung lama. Jelas tiga set hari ini, tapi hampir empat jam. Salah satu pertandingan mental, emosional, fisik paling menarik dan terberat yang pernah saya alami dalam karier saya,” tambahnya.

