Penyebab Kento Momota Bisa Marah ke Anthony Ginting Setelah Resmi Mengundurkan Diri dari BWF World Championships 2023

COPENHAGEN - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, dipastikan mundur dari ajang BWF World Championships 2023. Ginting menarik diri karena masih dalam suasana duka atas meninggalnya ibunda tercinta beberapa hari lalu.

"Ginting tidak bisa tampil ke Kejuaraan Dunia karena masih dalam suasana berduka atas berpulangnya mama tercinta," ungkap Irwansyah dalam rilis resmi PBSI.

Mundurnya Anthony Ginting dari ajang BWF World Championships 2023 kali ini tidak hanya mendapat sorotan dari para pecinta bulu tangkis Tanah Air. Salah satunya para pendukung Kento Momota yang cukup menyayangkan keputusan mundurnya Ginting setelah drawing BWF World Championships 2023 keluar.

Sebab, jika Ginting memutuskan untuk mundur sebelum drawing dilakukan maka Kento Momota berpeluang untuk mengisi slot kosong tersebut. Atas alasan itu, banyak yang menyayangkan Ginting memutuskan mundur setelah drawing turnamen dilakukan.

"Kento Momota nyaris ikut Kejuaraan Dunia kali ini jika Ginting mundurnya sebelum undian keluar," ungkap pengelola akun Facebook Badminton Wonder Fans.