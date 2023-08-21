Anthony Ginting Mundur dari BWF World Championships 2023, Pebulutangkis asal Malaysia Ini Justru Untung

ANTHONY Ginting mundur dari BWF World Championships 2023, pebulu tangkis asal Malaysia ini justru untung. Kabar mundurnya putra tunggal Indonesia itu karena masih berada dalam suasana duka.

Seperti diketahui, Anthony Ginting baru saja kehilangan sang ibu untuk selamanya pada 9 Agustus 2023. Alasan tersebut juga dipertegas oleh pelatih putra tunggal putra Indonesia, Irwansyah.

"Ginting tidak bisa tampil di Kejuaraan Dunia karena masih dalam suasana berduka atas berpulangnya mama tercinta," ujar Irwansyah dalam keterangan resminya di PBSI, Kamis 17 Agustus 2023.

Oleh sebab itu, Ginting memutuskan absen dari BWF World Championships tahun ini. Kabar Anthony Ginting mundur dari BWF World Championship 2023 ternyata menguntungkan pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong.

Media Malaysia, The Star, menyoroti absennya Ginting pada BWF World Championships 2023 tersebut. Mereka mengatakan bahwa tunggal putra Malaysia Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong tidak perlu mengkhawatirkan Ginting yang berada di atas mereka. Absennya Ginting membuka kesempatan bagi keduanya membawa kemenangan bagi Malaysia.

Anthony Ginting kini berstatus sebagai unggulan kedua di BWF World Championship 2023. Sedangkan tunggal putra Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong, mereka berada di pool bawah.

Meski Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong memiliki kesempatan untuk menang, jalan yang mereka lalui cukup berat. Lee Zii Jia harus berhadapan dengan tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sebagai rintangan pertama. Sedangkan Ng Tze Yong, dia akan menghadapi wakil China, yakni Zhao Junpeng.