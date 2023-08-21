Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Mundur dari BWF World Championships 2023, Pebulutangkis asal Malaysia Ini Justru Untung

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:18 WIB
Anthony Ginting Mundur dari BWF World Championships 2023, Pebulutangkis asal Malaysia Ini Justru Untung
Anthony Sinisuka Ginting mundur dari BWF World Championships 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

ANTHONY Ginting mundur dari BWF World Championships 2023, pebulu tangkis asal Malaysia ini justru untung. Kabar mundurnya putra tunggal Indonesia itu karena masih berada dalam suasana duka.

Seperti diketahui, Anthony Ginting baru saja kehilangan sang ibu untuk selamanya pada 9 Agustus 2023. Alasan tersebut juga dipertegas oleh pelatih putra tunggal putra Indonesia, Irwansyah.

Anthony Sinisuka Ginting

"Ginting tidak bisa tampil di Kejuaraan Dunia karena masih dalam suasana berduka atas berpulangnya mama tercinta," ujar Irwansyah dalam keterangan resminya di PBSI, Kamis 17 Agustus 2023.

Oleh sebab itu, Ginting memutuskan absen dari BWF World Championships tahun ini. Kabar Anthony Ginting mundur dari BWF World Championship 2023 ternyata menguntungkan pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong.

Media Malaysia, The Star, menyoroti absennya Ginting pada BWF World Championships 2023 tersebut. Mereka mengatakan bahwa tunggal putra Malaysia Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong tidak perlu mengkhawatirkan Ginting yang berada di atas mereka. Absennya Ginting membuka kesempatan bagi keduanya membawa kemenangan bagi Malaysia.

Anthony Ginting kini berstatus sebagai unggulan kedua di BWF World Championship 2023. Sedangkan tunggal putra Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong, mereka berada di pool bawah.

Meski Lee Zii Jia dan Ng Tze Yong memiliki kesempatan untuk menang, jalan yang mereka lalui cukup berat. Lee Zii Jia harus berhadapan dengan tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sebagai rintangan pertama. Sedangkan Ng Tze Yong, dia akan menghadapi wakil China, yakni Zhao Junpeng.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement