Tinggalkan Pramac Ducati, Johann Zarco Segera Gabung LCR Honda

SPIELBERG - Johann Zarco dipastikan meninggalkan Pramac Ducati pada akhir Kejuaraan Dunia MotoGP 2023. Pembalap asal Prancis itu disebut-sebut selangkah lagi bergabung dengan LCR Honda.

Kontrak Zarco bersama Pramac memang akan habis pada akhir musim ini. CEO Pramac Racing, Paolo Campinoti, memastikan pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak juara dunia Moto2 dua kali itu.

Meski demikian, Campinoti tetap mendoakan yang terbaik untuk Zarco. Ia berharap pembalap berusia 33 tahun itu mendapatkan tim yang lebih baik di musim depan.

"Untuk alasan ini, saya hanya bisa mengungkapkan penyesalan saya, dia tidak akan menjadi bagian dari keluarga kami di musim mendatang, tetapi saya berharap dia mendapatkan semua keberuntungan di dunia untuk usahanya di masa depan," ungkap Campinoti, dipetik dari Crash, Senin (21/8/2023).

"Sekarang, semua yang tersisa untuk saya lakukan senang bekerja dengannya hingga akhir kejuaraan, mengharapkan hal-hal hebat darinya sekali lagi,” imbuh pria asal Italia itu.

Zarco juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Campinoti, Ducati, dan Pramac. Ia bertekad untuk tampil maksimal di sisa 10 balapan MotoGP 2023.