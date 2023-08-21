Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Mantan Kepala Tim Ferrari Kecam Rezim Tim Kuda Jingkrak Saat Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:44 WIB
Mantan Kepala Tim Ferrari Kecam Rezim Tim Kuda Jingkrak Saat Ini
Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc (Foto: Formula One)
A
A
A

MONZA – Mantan Kepala Tim Ferrari, Luca Di Monetzemolo, mengecam rezim Ferrari saat ini karena tolak ukur keberhasilan mereka sangat rendah. Menurutnya, pendiri Ferrrari, Enzo Ferrari, tak akan pernah melakukan selebrasi jika timnya tak menang.

Ferrari memang masih terus terpuruk pada F1 2023. Di paruh pertama musim ini, Tim pabrikan asal Italia itu duduk di posisi keempat klasemen konstruktor musim ini di belakang Red Bull, Mercedes dan Aston Martin.

Tentunya hasil tersebut sangat mengecewakan mengingat Tim Kuda Jingkrak -julukan Ferrari- merupakan runner up musim lalu. Target mereka untuk kembali merebut gelar juara sejak 2008 nampak semakin jauh dari harapan.

Namun, sebuah podium ketiga yang didapat Charles Leclerc di GP Belgia 2023 pada balapan penutup paruh pertama musim ini nampak memberikan secercah harapan bagi Ferrari untuk bangkit di paruh kedua. Mereka pun sangat bahagia merayakan kesuksesan pembalap asal Monako tersebut.

Akan tetapi, Di Montezemolo mengecam selebrasi yang mereka lakukan di Belgia. Menurutnya, Enzo Ferrari tak akan pernah mau merayakan podium ketiga karena timnya haus akan kemenangan.

"Tahukah Anda apa yang saya anggap disayangkan? Bahwa mereka sekarang bersorak untuk tempat ketiga, seperti di Spa," kata Di Monetzemolo dilansir dari Racingnews365, Rabu (16/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement