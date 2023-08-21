Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Timnas Basket Putri Indonesia Boyong Pelatih LA Lakers untuk Persiapan Asian Games 2022

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:07 WIB
Timnas Basket Putri Indonesia Boyong Pelatih LA Lakers untuk Persiapan Asian Games 2022
Phil Handy (kanan) dan bintang NBA LeBron James (Foto: cdn.fox)
A
A
A

JAKARTA - Timnas basket putri Indonesia dalam persiapan menghadapi Asian Games 2022. Tak tanggung-tanggung, mereka akan mendatangkan asisten pelatih tim NBA, Los Angeles Lakers, Phil Handy.

Timnas Indonesia sedang dalam tren positif setelah meraih medali emas SEA Games 2023. Setelah itu, mereka kembali tampil gemilang di FIBA Women's Asia Cup 2023 Divisi B pada pekan lalu.

Skuad asuhan Marlina Herawan tak memiliki waktu panjang untuk melakukan persiapan jelang turnamen selanjutnya, yakni Asian Games 2022. Pasalnya, pesta olahraga se-Asia itu akan dimulai pada 23 September hingga 8 Oktober 2023.

"Program kami setelah ini sedang diliburkan dua hari saja. Tidak bisa lama karena kami langsung siap-siap untuk Asian Games di Hangzhou, China, di mana tanggal 26 September mulai bertanding," ucap Manajer Timnas Putri Indonesia, Christopher Tanuwidjaja di kantor Perbasi, Senin (21/8/2023).

"Setelah ini akan ada bantuan kepelatihan dari Amerika Serikat, tim pelatih Los Angeles Lakers, Phil Handy, untuk bantu TC Asian Games," lanjutnya.

Handy sendiri merupakan asisten pelatih dari tim tersohor di NBA, Los Angeles Lakers. Pelatih 51 tahun itu memang sudah terkenal sebagai pelatih untuk pengembangan pebasket dunia.

Halaman:
1 2
