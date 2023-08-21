4 Hari Lagi Menuju Kejuaraan Bola Basket Paling Prestisius FIBA World Cup 2023 di Tanah Air, Nantikan LIVE di iNews, Home of Basketball

TINGGAL 4 hari lagi! Mulai Jumat 25 Agustus 2023, para pencinta olahraga basket akan menyaksikan kejuaraan bola basket paling bergengsi di dunia, FIBA World Cup 2023. Edisi ke-19 dari kejuaraan ini juga memiliki makna istimewa, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya.

Stadion baru yang megah, Indonesia Arena di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan-pertandingan seru.

(Timnas Basket Spanyol juara bertahan FIBA World Cup)

Terdapat 2 tim monster yang siap menggemparkan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, yakni yang tergabung ke dalam Grup G dan Grup H. Grup G diisi oleh Iran, Spanyol, Pantai Gading dan Brasil.

Sementara itu, Grup H diisi oleh Kanada, Latvia, Lebanon dan Perancis. Ada satu tim dari masing-masing grup yang diunggulkan melaju ke babak berikutnya. Tim yang pertama adalah Spanyol.

Negeri Matador bertandang ke Indonesia dengan status sebagai juara bertahan. Spanyol merupakan juara edisi 2019 usai mengalahkan Argentina di partai final. Selain itu, Spanyol merupakan juara EuroBasket 2022. Banyak bintang Spanyol yang layak dinantikan aksinya seperti Willy Hernangomez dan Juancho Hernangomez.

Lalu, di Grup H ada Prancis yang menjadi unggulan. Mereka adalah peraih perak di Olimpiade Tokyo 2020. Perancis juga diperkuat banyak pebasket top dunia, seperti bintang NBA, Rudy Gobert dan Evan Fournier.